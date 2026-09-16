[Publicidad]
Un flamazo provocado por la acumulación de gas en una estufa se registró al interior de una vivienda ubicada sobre avenida Díaz Ordaz, en la colonia Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón; el incidente dejó daños materiales y una persona lesionada.
Un muro de la vivienda resultó dañado, también se reportaron afectaciones en cristalería y cancelería.
Personal de emergencia realizó labores para controlar la emanación de gas.
Una vez controlada la fuga, los equipos efectuaron una inspección en el inmueble. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron en el lugar a un hombre de 58 años, quien resultó herido. La persona no requirió ser trasladada a un hospital.
Los equipos de emergencia concluyeron las labores luego de verificar las condiciones del inmueble y descartar riesgos adicionales.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Al día
¡Alarma en la Línea 12! Persona se arroja a las vías y Metro detiene el servicio
Espectáculos
Ana María Alvarado sorprende con outfit patriótico para este Día de la Independencia
Espectáculos
¡Intocable se apodera del Zócalo!: Horarios, transporte y todo lo que habrá este 15 de septiembre
Espectáculos
¿Quién era Emerson Rey? Creador de contenido asesinado junto a su padre en Guerrero