Un flamazo provocado por la acumulación de gas en una estufa se registró al interior de una vivienda ubicada sobre avenida Díaz Ordaz, en la colonia Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón; el incidente dejó daños materiales y una persona lesionada.

Un muro de la vivienda resultó dañado, también se reportaron afectaciones en cristalería y cancelería.

Personal de emergencia realizó labores para controlar la emanación de gas.

Una vez controlada la fuga, los equipos efectuaron una inspección en el inmueble. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron en el lugar a un hombre de 58 años, quien resultó herido. La persona no requirió ser trasladada a un hospital.

Los equipos de emergencia concluyeron las labores luego de verificar las condiciones del inmueble y descartar riesgos adicionales.

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