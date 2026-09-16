Tlalnepantla, Méx.— Nueve años después del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Hospital General Valle Ceylán permanece cerrado por los daños que sufrió en su estructura, mientras habitantes de la zona que requieren atención médica deben trasladarse a hospitales de otros municipios.

“Soy habitante de aquí, de Valle Ceylán, el hospital nos hace mucha falta, era muy buena atención. Eran mis médicos de cabecera”, cuenta Eva María Fernández, una adulta mayor que, comenta, padece problemas del corazón, mientras camina sobre la acera donde se encuentra el hospital.

“Nos mandaron hasta Naucalpan, si no hay servicio nos envían hasta Ecatepec, muy lejos. Necesitamos que abran el hospital, porque yo que soy propensa a infartos, necesito atención médica constante”, dice.

Hoy, el hospital permanece con las rejas cerradas, bajo vigilancia de elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem).

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en los estacionamientos se pueden observar vehículos oficiales y en el interior todavía acuden trabajadores administrativos.

Tras nueve años cerrado, la estructura presenta grietas y la pintura se desprendió de las paredes. Foto: Karla Guerrero| El Universal

Una trabajadora consultada señala que la información sobre las condiciones actuales del inmueble corresponde al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). “Es la central de Toluca donde debes acudir a pedir información”, se limita a comentar.

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Este diario solicitó información al ISEM sobre las condiciones actuales del inmueble, a lo que señaló que el tema corresponde al IMSS-Bienestar, luego de que este organismo absorbió los servicios, unidades médicas y funciones operativas del instituto, a partir de 2023.

Al consultar a dicha institución, respondió que “por el momento no se emitirá información al respecto”.

Desde el exterior del Hospital General de Tlalnepantla, conocido como Valle Ceylán, se observan un par de ventanas rotas y cortinas que permanecen en los marcos.

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A través de los cristales de las ventanas se alcanza a ver el techo caído; la estructura presenta grietas y la pintura se desprendió de las paredes. En uno de los accesos permanecen vehículos con la leyenda “Afíliate aquí”.

La unidad permanece cerrada desde el sismo de 2017 por los daños en la estructura del edificio, señala informe. Foto: Karla Guerrero/El Universal

El inmueble conserva parte de la infraestructura que durante años recibió a habitantes de Tlalnepantla y de municipios de la zona.

El señor Juan Esquivel Leyva también recuerda el cierre. “Este hospital dejó de existir desde el 17. Ha hecho falta porque todos los que venían aquí los enviaron a hospitales lejos, muy retirado”.

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El Informe Anual de Ejecución 2017 del ayuntamiento de Tlalnepantla señala que la unidad del ISEM permanece cerrada desde el sismo porque presentó daños en la estructura del edificio.

De acuerdo con el registro municipal, el hospital contaba con incubadoras, quirófanos, sala de expulsión, laboratorio, rayos X, ultrasonido, cunas de calor radiante, refrigeradores y farmacia.

Sin embargo, para la fecha del sismo de 2017, el inmueble ya tenía antecedentes.

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Acorde con el punto de acuerdo presentado ante la 60 Legislatura del Estado de México en septiembre de 2020, el ISEM había documentado desde 2008 diversas deficiencias en el hospital y se planteó reubicar a pacientes y trabajadores y construir uno nuevo en la zona oriente de Tlalnepantla, en Caracoles.

El 6 de octubre de 2017, el entonces titular de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea, informó que se había realizado un dictamen de seguridad estructural que arrojó que el inmueble tenía grietas y fisuras con inclinación de 45 grados en el interior y exterior y señaló riesgos en columnas principales del segundo y tercer piso.

O’Shea dijo que se realizaría un segundo dictamen, para determinar si el edificio debía demolerse o podía rehabilitarse.

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Los trabajadores del hospital fueron reubicados en otros centros hospitalarios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Ecatepec.

El 2 de noviembre de ese año, O’Shea se comprometió a tener listo el nuevo Hospital General Ceylán de la Zona Oriente en cinco meses, pero no se concluyó la construcción.

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