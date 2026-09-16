El campamento que había sido instalado el pasado lunes frente al Congreso de la Ciudad de México, por parte de algunas organizaciones de trabajadores, ya fue retirado.

La presidenta del Congreso, Olivia Garza, abrió una ruta de interlocución con los manifestantes para atender sus demandas, por lo que hoy se levantó el plantón.

Representantes de la Asamblea General de Trabajadores, del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, del Grupo de Trabajadores Todos Caben y de trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) sostendrán, a partir de este jueves, reuniones con las comisiones de Asuntos Laborales y de Derechos Humanos, y también con el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero.

“El diálogo permitió construir una ruta para que las demandas sean atendidas por las instancias correspondientes, sin afectar el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México. Esa es nuestra responsabilidad: escuchar, generar acuerdos y garantizar que el Poder Legislativo local siga trabajando”, dijo Olivia Garza.

Con el retiro del campamento, se garantiza el acceso al recinto legislativo de Donceles y, con ello, la realización de la sesión ordinaria programada para mañana 17 de septiembre.

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mahc/LL