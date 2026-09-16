Pachuca, Hgo. - La Diócesis de Huejutla, Hidalgo, exigió una investigación por el asesinato del párroco de la iglesia de Santa Cruz, Román de la Cruz Hernández, cuyo cuerpo fue localizado en un tramo carretero de la sierra hidalguense.

La Diócesis, a cargo del obispo José Hiraís Acosta Beltrán, condenó el asesinato y pidió el esclarecimiento del caso, además de exigir que el crimen no quede impune. El hallazgo ocurrió sobre la carretera Tolago–Tetlapaya, en el municipio de Lolotla, en los límites con Tlanchinol.

El pasado martes se localizó, a un costado de la carretera, el cuerpo de un hombre que presentaba lesiones producidas por arma de fuego. Además, según se señaló, junto a la víctima había una cartulina con presuntas amenazas.

En el sitio también se encontró una camioneta con placas de circulación de Baja California. Posteriormente, la víctima fue identificada como Román de la Cruz Hernández, originario de la comunidad de Mazahuacán y sacerdote de la Diócesis de Huejutla.

El obispo Acosta Beltrán externó su consternación por el asesinato y exigió que se desarrollen las investigaciones necesarias para que el crimen no quede impune. También evitó especular sobre las circunstancias que rodearon la muerte del párroco.

Advirtió sobre la violencia que afecta al país e hizo un llamado para que los fieles y la sociedad contribuyan a construir una cultura de paz y reconciliación que permita erradicar la violencia.

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Las autoridades mantienen abierta una investigación por este crimen y se espera que en los próximos días se den a conocer avances sobre las circunstancias de estos hechos. El presbítero Arriaga Flores también se pronunció por el esclarecimiento del caso.

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