Niños sobrevivientes en Gaza dedicaron un video de agradecimiento al rapero Macklemore, quien acaparó el ojo mediático recientemente, luego de expresar su apoyo a Palestina al abrir el concierto de Ed Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras pronunciar públicamente su postura al gritar "Palestina Libre" arriba del escenario antes de interpretar “Hind's Hall”, canción de protesta que condena la intervención militar de Israel en Gaza, Macklemore quedó fuera de la gira supuestamente por decisión de los promotores.

Ante las fuertes críticas, Sheeran compartió un comunicado donde expresó que a pesar de que le horroriza el sufrimiento provocado por la guerra y respetar las opiniones de Macklemore, prefiere mantener sus conciertos alejados de la política.

"No soy cómplice. Tengo mis propias opiniones sobre este devastador conflicto. Solo porque decida no hablar públicamente, no significa que no las tenga, y no significa que no me importe", escribió el cantante británico.

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El artista Macklemore y Ed Sheeran. Foto AP.

Niños en Gaza agradecen apoyo de Macklemore a Palestina tras polémica en gira de Ed Sheeran

Tras las polémicas declaraciones de Sheeran, no se hizo esperar una oleada de reacciones, principalmente de los artistas FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga que abandonaron la gira para respaldar a Macklemore. Asimismo, distintas figuras de la industria reafirmaron su apoyo al rapero ante la censura.

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Asimismo, por medio de redes sociales integrantes de la iniciativa Echo of the Survivors, compartieron un video de agradecimiento dedicado a Macklemore protagonizado por niños sobrevivientes en Gaza.

“En nombre de cada sobreviviente y cada alma resiliente, enviamos nuestra más profunda gratitud a Macklemore por su valiente postura y su poderosa voz. Elegiste la humanidad en lugar del silencio”, se lee en la descripción.

Además de desear que se mantenga fuerte ante la presión mediática, los niños mencionaron que próximamente le harán llegar al rapero un regalo especial. “Tus palabras son más que canciones; son el eco de nuestras voces para el mundo”.

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