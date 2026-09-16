Ecatepec, Méx.— La alcaldesa Azucena Cisneros Coss llamó a la muerte de la corrupción, la deshonestidad, el saqueo, el clasismo, el racismo y la violencia durante el Grito de Independencia que conmemoró el 216 aniversario del inicio de la gesta nacional.

Más de 12 mil personas se concentraron en la explanada municipal la noche del 15 de septiembre para escucharla.

Desde el balcón principal del palacio municipal, Cisneros Coss gritó: “¡Viva la Independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva la dignidad del pueblo! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la paz! ¡Viva la honestidad!”. A continuación, pidió: “¡Que muera la corrupción! ¡Que muera la deshonestidad! ¡Que muera el saqueo! ¡Que mueran el clasismo y el racismo! ¡Que muera la violencia!”.

La alcaldesa destacó la paz y el orgullo de residir en Ecatepec.

El público disfrutó de un espectáculo piromusical que iluminó el cielo.

Después, la cantante oaxaqueña Lila Downs interpretó sus éxitos. Antes actuaron el Mariachi Femenil Amazonas y Calle 4, entre otros artistas.

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Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, el 15 de septiembre del 2026. Foto: especial

Alcaldesa de Ecatepec preside desfile del 16 de septiembre

La mañana del 16 de septiembre, Cisneros Coss presidió el desfile cívico-militar tradicional.

Mil 900 personas marcharon por el centro municipal. Participaron alumnos de escuelas, representantes vecinales, policías municipales y estatales, integrantes de la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec, bomberos y trabajadores municipales.

Trece contingentes cívicos y diversos agrupamientos policiales recorrieron las calles de San Cristóbal.

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Antes del desfile, la alcaldesa, acompañada del secretario del ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, y de las regidoras Oliva Salinas Tello y Zoraida Alcaraz Yáñez, entre otros servidores públicos, realizó una guardia solemne y colocó un arreglo floral ante el monumento Trilogía, dedicado a José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, preside desfile de este 16 de septiembre. Foto: especial

En el desfile intervinieron 390 efectivos de la policía municipal con todos sus agrupamientos, junto con elementos de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.

La Unidad Canina y Caballería aportó seis binomios y 10 caballos de la Policía Montada.

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Desfilaron contingentes de los 27 sectores, mujeres policías, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito y Vial, Grupo de Operaciones Especiales y Policía Metropolitana, además de bomberos, Protección Civil, los Pequeños Vulcanos y trabajadores de Servicios Públicos con camiones y maquinaria.

Por la sociedad civil marcharon alumnos de la Escuela Normal de Ecatepec, de las primarias Xalostoc y Lázaro Cárdenas (San Andrés de la Cañada), del Centro Universitario ITECEM, representantes vecinales de los nueve pueblos y trabajadores del DIF municipal y de otras áreas del gobierno local.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Ecatepec recibió los mayores aplausos.

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Luis Alberto Taylor González, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, informó que el desfile concluyó sin novedad.

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