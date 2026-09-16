La primera sembrada y máxima favorita a ganar esta edición del Abierto de Guadalajara, Marta Kostyuk, avanzó a cuartos de final del torneo sin haber jugado un sólo partido, ya que su rival en octavos de final, la estadounidense Taylor Townsend, se dio de baja a unas horas de que se enfrenten en el Centro Panamericano de Tenis.

A través de un comunicado en redes sociales, el Abierto de Guadalajara compartió el mensaje de Townsend, que reveló que tendrá que someterse a una cirugía de emergencia y por eso no podrá continuar en el torneo.

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“Hola a todos, tras conseguir mi primer título de Grand Slam en el US Open, estaba muy emocionada de jugar enfrente de todos ustedes en Guadalajara. Debido a una cirugía de emergencia, me veo forzada a abandonar el Abierto de Guadalajara y me rompe el corazón. Estoy emocionada por volver el año que viene y verlos a todos ustedes, los mejores fanáticos de tenis. ¡Viva México!”, expresó Townsend.

La campeona en dobles del último Grand Slam del año debía enfrentar a Kostyuk, número 10 del mundo, que sin jugar un sólo partido, ya superó sus actuaciones pasadas en Guadalajara, ya que en octubre del 2022 y en septiembre del 2023, cuando el torneo fue categoría 1000, fue eliminada en primera ronda.

Ahora, Marta Kostyuk deberá esperar por la ganadora del duelo entre la estadounidense Kayla Day y la rusa Liudmila Samsónova para conocer a su rival en la siguiente ronda.

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