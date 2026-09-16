El mejor tenis femenil del mundo está de vuelta en México y la campeona defensora advierte que va por el bicampeonato. Hace un año, la tenista estadounidense Iva Jovic cumplió —en Guadalajara— el sueño de consagrarse por primera vez en la WTA. Ahora, la número 16 del mundo regresa como segunda sembrada, y va por otra corona.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Jovic mencionó que “es mi primera vez con esta experiencia de jugar un torneo como campeona defensora, pero es muy especial. Tengo buenos recuerdos del año pasado y me siento muy feliz, significaría mucho que me vaya bien otra vez en este torneo”.

Su primer paso será enfrentarse hoy a la tenista turca Zeynep Sönmez, quien eliminó a la rusa Iryna Shymanovich en primera ronda y también suele jugar bien en territorio mexicano, ya que en 2024 conquistó el Abierto de Mérida, también organizado por la familia Santoscoy.

Jovic llegó hasta octavos de final en el US Open, último torneo del Grand Slam en el año, y —a pesar de ser eliminada por Coco Gauff— destacó su gran actuación y mencionó que “fue una semana positiva. Es un torneo importante, siendo estadounidense, así que me siento confiada, jugando buen tenis. Será difícil volver a ganar, pero creo que tengo buenas chances de repetir”.

A pesar de que su superficie favorita es el césped, fue en cancha dura donde ganó su primer trofeo como profesional. Además, confesó que jugar ante el público mexicano es una experiencia que no se puede igualar en ningún otro evento del circuito.

“La energía y la pasión del público tapatío hacen distinto a este torneo de otros en la WTA. Es una de las atmósferas más bonitas para jugar”, explicó Jovic, quien —con 18 años de edad— sueña con convertirse en la mejor tenista estadounidense del mundo.

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En toda la historia del torneo, solamente una jugadora disputó al menos dos finales. La checa Marie Bouzkova compitió por el título en 2019 y 2022, aunque no pudo levantar el trofeo en ambas ocasiones (perdió contra Veronika Kudermetova y Sloane Stephens, de forma respectiva).

Por eso, Jovic no enfrenta solamente la posibilidad de sumar su segundo trofeo, sino de hacer historia en Guadalajara, como la primera bicampeona en las nueve ediciones del torneo.

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