Iva Jovic vuelve a Guadalajara con una meta clara: Defender el título del Abierto de esa ciudad y dar otro paso hacia el Top 10 en el ranking WTA. La estadounidense, actual número 16 del mundo, regresa al torneo tapatío con la ilusión de repetir el campeonato y aprovechar los puntos que otorga una competencia de categoría 500, para acercarse a uno de sus principales objetivos en la temporada.

“Ha sido un gran año, aunque espero poder seguir empujando y terminar dentro del Top 10”, confesó. El mejor lugar en el que ha estado la joven de 18 años es el 14.

Su desempeño en los cuatro certámenes del Grand Slam —este año— refleja la evolución que ha tenido. En el Australian Open, alcanzó los cuartos de final, mientras que en la arcilla de Roland Garros avanzó hasta la tercera ronda. En Wimbledon y el US Open llegó a los octavos de final, por lo que logró mantenerse dentro del Top 16 del ranking. Sin embargo, no se conforma.

“Es difícil, y cuando te va bien o mal, todo es más público y debes aprender a lidiar con eso”, explicó.

Para afrontar esa presión, la estadounidense ha encontrado en sus rutinas una herramienta importante. “Hago meditaciones, respiraciones que te ayudan a estar más tranquila”, señaló.

Además, destacó el papel que juegan sus seres queridos para ayudarla a estar siempre enfocada en sus objetivos: “La familia y mis amigos también me ayudan a mantener los pies en la tierra”.

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