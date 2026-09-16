Cada 15 de septiembre, México se viste de fiesta para conmemorar el inicio de la Independencia de México.

Como cada año, la noche está marcada por el tradicional Grito de Independencia, una ceremonia encabezada por el presidente en turno desde el balcón central de Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026. Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL

Sin embargo, existe una duda que cada año vuelve a surgir, y es si el movimiento independentista comenzó durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, por qué los mexicanos comienzan los festejos desde la noche del 15? A continuación te lo decimos.

Enrique Peña Nieto durante el Grito de Independencia en el Zócalo. Foto: tomada de video

¿Por qué se celebra el Grito de Independencia el 15 de septiembre?

De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Grito de Independencia es uno de los acontecimientos históricos más importantes de México, debido a que representa el inicio de la lucha por la independencia del país.

Andrés Manuel López Obrador encabezó su primer Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre de 2019. Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

Aunque actualmente la ceremonia se realiza la noche del 15 de septiembre, el acontecimiento histórico que dio origen a esta conmemoración ocurrió en realidad durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

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Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue entonces cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la población a levantarse en armas mediante el repique de la campana de la parroquia de Dolores, en Guanajuato.

Imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Foto: FOTOTECA EL UNIVERSAL

El llamado reunió a los habitantes en la plaza. Ahí, Hidalgo pronunció un discurso en el que vitoreó a la Virgen de Guadalupe y al pueblo de Dolores para convocarlos a levantarse contra las autoridades.

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¿Cuándo comenzó la tradición de celebrar el Grito el 15 de septiembre?

Aunque el acontecimiento ocurrió el 16 de septiembre de 1810, la tradición de realizar la ceremonia durante la noche del 15 comenzó a consolidarse muchos años después.

En 1896, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se ordenó trasladar a la Ciudad de México la campana que había sido utilizada por Miguel Hidalgo en Dolores.

Porfirio Díaz. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La pieza fue llevada a Palacio Nacional para incorporarla a las celebraciones por la Independencia. Ese año, los festejos comenzaron el 15 de septiembre con un desfile y la colocación de la campana en el balcón principal del recinto.

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A partir de entonces, se estableció que la campana fuera repicada cada año como parte de la ceremonia conmemorativa.

Así comenzó a tomar forma una de las tradiciones que actualmente son inseparables de las Fiestas Patrias.

La ceremonia se realiza principalmente desde el balcón central de Palacio Nacional, donde el presidente de México recuerda a los personajes que participaron en la lucha independentista y pronuncia los tradicionales “¡Viva México!”.

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