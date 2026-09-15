La gira de Ed Sheeran por Estados Unidos se encuentra en crisis, esto luego de que cuatro de los artistas que formaban parte de su cartel anunciaran su salida.

Todo inició hace unos días, cuando el británico se presentó en MetLife Stadium de Nueva Jersey. El rapero Macklemore fue el encargado de abrir el show y, en pleno escenario, expresó su apoyo a Palestina.

"Palestina libre", dijo el cantante antes de interpretar el tema "Hind's Hall", canción de protesta en la que aborda el conflicto en Gaza. Días después, Macklemore fue retirado del resto de la gira.

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Las críticas no tardaron en aparecer y como respuesta, la promotora Messina Touring Group, explicó que varios recintos habían comunicado que no permitirían que el rapero se presentara, lo que ponía en riesgo los conciertos.

La situación escaló este martes, cuando los músicos FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga renunciaron a colaborar con el intérprete en solidaridad a Macklemore.

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A través de sus redes sociales, el hermano y colaborador Billie Eilish, publicó un breve mensaje para cuestionar la censura contra el rapero:

"Los artistas no deben ser silenciados cuando hablan en defensa de los oprimidos", escribió. "He decidido retirarme de las próximas fechas de mi gira con Ed Sheeran. Estoy con Palestina y su gente", agregó.

Por su parte, Aaron Rowe, quien estaba contemplado como uno de los reemplazos de Macklemore, también anunció que no continuaría. Y es que, aunque considera Sheeran como un gran amigo, se dijo en contra de la opresión.

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"No podemos permanecer al margen y permitir que multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes hablan", afirmó.

Beoga, la agrupación irlandesa que acompañaba musicalmente a Sheeran, tomó la misma decisión. El grupo recordó su participación como miembro fundador del movimiento Irish Artists for Palestine y aseguró que continuará defendiendo su postura.

"Somos irlandeses y entendemos el colonialismo. Estamos comprometidos con la defensa de la justicia y continuaremos siendo activistas", señaló la agrupación.

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Graham también confirmó su salida y calificó la decisión como difícil y a pesar de que agradeció la oportunidad que les brindó Sheeran, reprobaron el hecho de que sus promotores pretendan comprar la libertad de expresión.

"El dinero no te da derecho a controlar la conversación. El saldo bancario de nadie debería decidir quién puede hablar o qué sufrimiento podemos reconocer", escribió la banda.

Ed Sheeran se deslinda de la salida de Macklemore

Ante el escándalo y las críticas que han surgido en redes sociales, el intérprete de "Perfect" salió a dar su versión de los hechos.

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A través de un comunicado, Sheeran se deslindó de retirar a Macklemore de su gira y aseguró que, aunque intentó dialogar con los responsables de los recintos para encontrar una solución, ya no había nada qué hacer.

"Macklemore salió de la gira por decisión de la promotora; no fue decisión mía", escribió el cantante.

Asimismo, destacó que fallarle a sus fans nunca fue una opción, por lo que no estaba dispuesto a cancelar sus shows.

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Sheeran también explicó que, aunque sí tiene una opinión sobre la guerra en Medio Oriente, prefiere no hacerlo público ni convertir sus conciertos en un foro político.

"Intento utilizar mi música para unir a personas de todos los orígenes y culturas", señaló.

Sobre Macklemore, Sheeran aseguró que respeta la convicción con la que el rapero defiende sus ideas, aunque considera que existen distintas maneras de buscar la paz.

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Hasta el momento se desconoce lo que sucederá con el resto de las presentaciones; sin embargo, los usuarios en redes sociales le han expresado su decepción:

"No elegir un lado, también es elegir uno", "Palestina Libre", "Ed haz roto nuestros corazones", "Ojalá que el dinero valga la pena", "No hay neutralidad en el homicidio", son algunos comentarios que le han hecho llegar.

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