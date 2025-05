Acompañado únicamente de su guitarra, Ed Sheeran regresó a la CDMX para ofrecer una presentación exclusiva en el Salón Tenampa de la emblemática Plaza Garibaldi.

La cita fue este miércoles 14 de mayo. En punto de las 15:00 horas el cantante británico apareció frente a algunos de sus oyentes de Spotify más activos para regalarles una tarde inolvidable.

Luciendo un atuendo muy casual y en ambiente muy íntimo, Sheeran se colocó en el centro de un círculo formado por músicos locales que con trompetas, guitarras y contrabajo, lo ayudaron a interpretar sus canciones.

Ed Sheeran se presentó esta tarde en el Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi. Foto: @marksurridge

El británico saludó a los presentes con un mensaje de agradecimiento por acompañarlo en su regreso a México tras casi una década de ausencia.

“He estado dando conciertos pop por todo el mundo. Esta es la primera vez que regreso a México en unos ocho años. Quería venir a hacerlo aquí, con estos chicos. Vamos a tocar algunas canciones”, dijo antes de comenzar.

Sheeran ofreció un recorrido musical por distintas etapas de su carrera. Interpretó temas que lo lanzaron a la fama como “Don’t”, “The A Team”, “Photograph” y “Shape of You”; además de algunas canciones más recientes como “Old Phone” y “Slowly”, esta última no contemplada en el setlist original, pero que decidió incluir por la conexión especial que sintió con el lugar.

El momento más emotivo de la tarde llegó con una versión renovada de “Thinking Out Loud”, interpretada a dúo con la cantante venezolana Lena Rose. Antes iniciar, pidió al público guardar silencio durante los primeros versos para resaltar la voz de su invitada.

La presentación concluyó con una fusión cultural inesperada. Primero interpretó “The Parting Glass”, una canción tradicional irlandesa con la que suele cerrar sus presentaciones más íntimas. Luego, para sorpresa del público, dio paso a un grupo de mariachis que abrió con “El Son de la Negra”, uno de los emblemas de la música mexicana. La velada continuó con peticiones espontáneas del público, como “Así fue” y “Cielo Rojo”, que los mariachis interpretaron con entusiasmo.

El Tenampa, testigo de una tarde especial

La elección del Salón Tenampa no fue casual. Fundado en 1925, este icónico espacio ha sido punto de encuentro de figuras como José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Chavela Vargas. Ed Sheeran se sumó así a una larga lista de artistas nacionales e internacionales que han pisado este histórico escenario.

“Parte de la razón por la que quise hacer este concierto aquí es porque sé que ha sido un lugar muy legendario para muchas bandas y artistas de América Latina. Han venido aquí a escribir canciones, a tomar, a compartir música… Y yo quiero cerrar el show con algo de mi cultura y algo de la suya”, explicó el músico.

Además de sus fans más fieles, al evento asistieron miembros de la prensa y creadores de contenido invitados por Spotify. A través de este tipo de experiencias en espacios reducidos, Sheeran busca reconectar con sus orígenes musicales y con su audiencia de una forma más cercana.

Antes de despedirse, dejó una promesa abierta: “Durante los últimos 10 años he tocado en estadios para 50, 60, 70, hasta 90 mil personas cada fin de semana, y esta es la forma en que empecé tocando música. Realmente extrañaba hacer esto. Y con este álbum pensé: ‘¿Por qué no hacerlo de nuevo por un tiempo?’. Me está trayendo muchísima alegría. Espero que a ustedes les haya dado la misma alegría que me ha dado a mí”, concluyó.

Al evento organizado por Spotify solo acudieron los oyentes más activos del cantante y algunos creadores de contenido. Foto: @marksurridge

