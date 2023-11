Ed Sheeran se corona como el rey del streaming, estos son sus récord en Spotify y YouTube

El cantautor británico Ed Sheeran puede estar seguro de que su música es del gusto del público, o al menos de quienes lo demuestran a través del mundo digital.

A sus 32 años el músico es el único cantante que repite su nombre en la lista de récords de escuchas de dos de las plataformas más importantes de música en internet: Spotify y YouTube.

Con "Shape of you", que lanzó en el año 2017 ocupa el segundo lugar en el top 5 de las dos compañías. Pero ¿quienes están en el número uno? y ¿qué es lo más escuchado actualmente? Aquí te decimos.

El canadiense The Weeknd es actualmente el cantante que posee la canción más escuchada de Spotify, con "Blinding Lights" que lanzó en 2020 y tiene tres mil 868 reproducciones. Mientras que detrás de Sheeran está Lewis Capaldi con su tema "Someone you loved", que tiene tres mil 35 millones.

Ellos son los únicos intérpretes que tienen más de tres mil millones de reproducciones, pero detrás de ellos, Post Malone y Swae Lee con "Sunflower", alcanzaron dos mil 980 millones de reproducciones y Tones and I cierra el top con el tema "Dance Monkey"; que tiene dos mil 926 millones.

Por otra parte, en la plataforma de vídeos por internet, los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee siguen siendo los artistas más vistos con su colaboración en "Despacito", que tiene ocho mil 301 millones de reproducciones. Después con 6 mil 123 está "Shape of you", un tema que en su letra habla del amor pero también de la pasión por bailar.

Le siguen Wiz Khalifa y Charlie Puth con "See you again", que tiene seis mil 74 millones de reproducciones. Esta canción se hizo popular tras aparecer en la escena que despide al personaje de Paul Walker en "Rápidos y furiosos" después de que el actor perdió la vida en 2013. Con cinco mil 71 millones en el canal de videos del británico Mark Ronson destaca "Uptown Funk", que hizo a dueto con Bruno Mars y subió hace ocho años.

Y finalmente cierra el conteo "Gangnam Style", de PSY, un tema que se hizo popular también en plataformas como Tik Tok gracias a que el rapero surcoreano propuso en el video una coreografía que consistía en coordinar el movimiento de las manos con algunos saltos.

