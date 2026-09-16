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A partir del viernes, 18 de septiembre, iniciará la novena fecha del torneo Apertura 2026. De los nueve partidos que se disputarán este fin de semana, cinco se transmitirán por televisión abierta, incluido el Clásico Nacional.
Otro de los compromisos atractivos que se definirán esta jornada, y que podrá verse por televisión abierta, es el que Monterrey jugará contra Cruz Azul.
Previo a la novena fecha del torneo, Toluca ocupa el primer lugar de la tabla general; seguido de Chivas, América, Cruz Azul, Querétaro, León, Tijuana y Puebla.
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Los partidos de la Liga MX que, este fin de semana, se transmitirán por televisión abierta
Viernes, 18 de septiembre
- Puebla vs Atlante | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7.
- FC Juárez vs Tigres | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7.
Sábado, 19 de septiembre
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- Atlas vs Pumas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Canal 5.
- Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Canal 5.
- América vs Chivas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Canal 5.
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