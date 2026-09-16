Universal Deportes | 16-09-26 | 11:13 | Actualizada | 16-09-26 | 11:19 |

A partir del viernes, 18 de septiembre, iniciará la novena fecha del torneo . De los nueve partidos que se disputarán este fin de semana, cinco se transmitirán por televisión abierta, incluido el Clásico Nacional.

Otro de los compromisos atractivos que se definirán esta jornada, y que podrá verse por televisión abierta, es el que Monterrey jugará contra Cruz Azul.

Previo a la novena fecha del torneo, Toluca ocupa el primer lugar de la tabla general; seguido de Chivas, América, Cruz Azul, Querétaro, León, Tijuana y Puebla.

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Los partidos de la Liga MX que, este fin de semana, se transmitirán por televisión abierta

Viernes, 18 de septiembre

  • Puebla vs Atlante | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7.
  • FC Juárez vs Tigres | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7.

Sábado, 19 de septiembre

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  • Atlas vs Pumas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Canal 5.
  • Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Canal 5.
  • América vs Chivas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Canal 5.

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