Los Emmy 2026 no solo reconocieron a lo mejor de la televisión: también dejaron una de las primeras grandes postales de moda de la temporada de premios. Las celebridades apostaron por una mezcla de glamour clásico, brillo, siluetas escultóricas y tonos suaves.

Entre todos los looks de la noche, hubo cinco que destacaron especialmente por la manera en que cada actriz llevó el vestido a su propio terreno.

Zendaya lleva el glamour de Prada a los Emmy 2026

Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las grandes protagonistas de las alfombras rojas. Para los Emmy 2026, la actriz eligió un vestido personalizado de Prada, confeccionado en tul de tono nude y cubierto de cristales y cuentas que creaban un efecto de brillo sobre toda la silueta. El diseño tenía un profundo escote en V, transparencias y detalles de tul que suavizaban el acabado.

El vestido fue acompañado por joyería de Mikimoto, incluidos aretes, pulsera y anillo con perlas y diamantes. El estilismo estuvo a cargo de Law Roach.

Y aunque el vestido fue protagonista, había otro detalle imposible de ignorar: su nuevo corte pixie, que Zendaya llevó por primera vez en una gran alfombra roja después de haberlo estrenado recientemente. El cabello corto hizo que el vestido cobrara todavía más fuerza y le dio al look un aire mucho más moderno.

Zendaya en los Emmy 2026. Foto: AFP, EFE

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Selena Gomez se convierte en una estatua dorada con Louis Vuitton

Selena Gomez apostó por el brillo de pies a cabeza con un vestido personalizado de Louis Vuitton en tono dorado. El diseño strapless estaba construido con piezas de malla metálica acomodadas en un patrón en espiral alrededor de la cintura, creando una silueta ceñida que después se abría en una falda estilo sirena. El efecto hacía que el vestido pareciera líquido y reflejara la luz con cada movimiento.

Para complementar el look, Selena llevó joyería de Tiffany & Co., con piezas de la colección Bird on a Rock que combinaban oro amarillo de 18 quilates y platino con diamantes.

El resultado fue uno de los looks más llamativos de la noche y, por supuesto, el dorado tenía un guiño casi inevitable a la propia estatuilla de los Emmy.

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Selena Gomez en los Emmy 2026. Foto: AFP, EFE

Elle Fanning apuesta por el verde jade de Ralph Lauren

Elle Fanning llevó una de las propuestas más delicadas de la noche con un vestido de Ralph Lauren en tono verde jade. La silueta larga y fluida contrastó con el color, que aportó una dosis de frescura a la alfombra de los Emmy.

El diseño, creado por el diseñador estadounidense, convirtió el color en el gran protagonista del look y mantuvo una estética elegante y limpia.

Fanning optó por dejar que el vestido tuviera todo el protagonismo, demostrando que no siempre hace falta recurrir a pedrería o volúmenes extremos para conseguir uno de los looks más memorables de una ceremonia.

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Elle Fanning en los Emmy 2026. Foto: AFP, EFE

Nicole Kidman lleva flores tridimensionales en Chanel

Nicole Kidman hizo su regreso a los Emmy con un vestido de Chanel que llevó el romanticismo a una dimensión mucho más escultórica.

La actriz lució un diseño blanco de lana crepé tipo bustier, decorado con 46 flores hechas a mano en seda y rafia. El escote floral aportaba volumen y textura a la parte superior, mientras que la silueta de largo midi incorporaba proporciones estructuradas y una abertura en la pierna.

Kidman completó el look con zapatos y joyería de Chanel, además de un peinado recogido que dejó el rostro despejado. El resultado fue una interpretación mucho más arquitectónica del vestido floral, lejos de cualquier estética demasiado dulce.

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Nicole Kidman en los Emmy 2026. Foto: AFP, EFE

Sarah Pidgeon convierte el minimalismo de los 90 en un look de Chanel

Sarah Pidgeon apostó por una de las tendencias más discretas de la noche: el minimalismo de los años 90. La actriz llevó un vestido personalizado de Chanel en tono lila, inspirado en el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy, personaje que interpreta en Love Story.

El vestido tenía una silueta de slip dress, escote profundo, corte al bies y un detalle asimétrico que actualizaba la estética minimalista asociada con Bessette-Kennedy. El diseño también incorporó aplicaciones de perlas alrededor del escote.

Pidgeon completó el look con piezas de alta joyería de Chanel, entre ellas collares de diamantes y anillos con forma de flores. Más que apostar por el maximalismo, su propuesta destacó precisamente por lo contrario: una silueta sencilla, un color suave y detalles cuidadosamente elegidos.

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Sarah Pidgeon en los Emmy 2026. Foto: AFP, EFE

Los Emmy 2026 dejaron así una alfombra marcada por dos caminos muy distintos: el brillo y el dramatismo de Zendaya y Selena Gomez frente a propuestas más suaves y minimalistas como las de Elle Fanning y Sarah Pidgeon. Una variedad que demuestra que, cuando se trata de una noche de premios, no existe una sola manera de hacer que un vestido sea memorable.

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