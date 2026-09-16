El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la verdadera fortaleza de México reside en su gente y en sus Fuerzas Armadas, en el valor, la entrega y el espíritu de la unidad que distingue a los mexicanos.

En la ceremonia por el desfile Cívico Militar del 16 de septiembre por el 216 Aniversario de la Independencia de México y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario manifestó que la preparación militar alcanza su más alto sentido cuando se fusiona con los anhelos del pueblo.

Remarcó que la confianza que la ciudadanía otorga a sus instituciones armadas permanece vigente para enfrentar los desafíos actuales bajo la conducción de la Jefatura del Ejecutivo.

Trevilla Trejo destacó que el camino trazado para alcanzar la independencia, no fue un simple sendero, la huella imborrable de un pueblo, que con valor esperanza y una profunda visión tuvo el coraje de luchar por un sueño que en aquella época parecía imposible lograr la libertad, hacer realidad el ideal de una nación soberana.

General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa durante el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, el 16 de septiembre de 2026 (16/09/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Esa emoción es la que nos reúne una vez más como cada año, en esta imponente, plaza de la Constitución, para presenciar una de las expresiones más solemnes del orgullo nacional y el compromiso con la Patria, el tradicional desfile militar.

“Esta magna celebración con la presencia de tropas, además nos remonta a uno de los momentos más gloriosos de nuestra historia, la entrada triunfal a la capital que con profundo orgullo y honor realizó el ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821 al culminar la lucha que nos dio nuestra libertad.

[Publicidad]

Recordó que también en el mes de septiembre de 1896, la histórica campana de Dolores llegó a la Ciudad de México para ocupar un lugar especial en Palacio Nacional.

Posteriormente, en 1935, el entonces presidente Lázaro Cárdenas dispuso que el desfile se realizara anualmente con este formato en esta fecha consolidándose, así una tradición profundamente arraigada en el corazón de los mexicanos.

“A 216 años del inicio de aquel movimiento social recordamos a Miguel Hidalgo y Costilla, quien hizo germinar en los mexicanos la idea de una nueva patria, junto a él estuvieron grandes estrategas de formación militar como Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Jiménez,José Mariano Jiménez, con quienes libró las primeras batallas, destacando la victoria del monte de las Cruces”, refirió.

[Publicidad]

También te puede interesar:

"No hay soberanía sin valores", dice almirante Pedro Morales; asegura que en la Semar se trabaja para protegerla

México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende, dice Sheinbaum en Desfile Militar; refrenda defensa a la soberanía

[Publicidad]

Bienes y fortuna del almirante Ojeda, con doble blindaje; su paradero, un misterio

nro/apr