La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que representantes de las Fuerzas Armadas mexicanas y del Comando Norte de Estados Unidos participaron en una sesión técnica para coordinar trabajos de seguridad fronteriza entre ampos países, la cual se realizó en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado Springs, del 23 al 26 de agosto de 2026.

Resaltó que esta reunión de trabajo se celebró en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), donde participaron elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

De acuerdo con la autoridad, durante la reunión los integrantes de la junta evaluaron los resultados de eventos realizados en el año 2026 y abordaron las capacitaciones previstas para 2027, con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de las Fuerzas Armadas de las dos naciones.

“La participación de ambos países en esta actividad contribuye a mitigar retos comunes para la seguridad en la frontera entre México y EU, bajo los principios que rigen la Relación Bilateral Militar de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”, señaló la Defensa.

Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Comando Norte de EU, participaron en una junta técnica en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado Springs, del 23 al 26 de agosto de 2026. Foto: X @Defensamx1

Por otro lado, el Comando Norte informó en sus canales oficiales que este grupo de trabajo se centró en ampliar las capacidades combinadas para “defender América del Norte y mejorar los requisitos críticos para el intercambio de información”.

Según detalló, esta es una de las juntas de integración clave establecidas en el marco de la BMCR, diseñada para mejorar la comprensión común de los desafíos y oportunidades compartidos que enfrentan las fuerzas armadas de ambas naciones.

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