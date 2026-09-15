En el ámbito del mantenimiento doméstico, la búsqueda de soluciones eficaces para remover la suciedad persistente impulsa el uso de remedios caseros elaborados con ingredientes de consumo cotidiano.

De acuerdo con el sitio especializado Arm & Hammer, la mezcla de bicarbonato de sodio con pasta de dientes se consolida como una alternativa recomendada para la limpieza del hogar, debido a que su formulación crea una consistencia densa y de acción ligeramente abrasiva que permite desprender huellas, grasa acumulada y marcas rebeldes sobre materiales delicados como el vidrio.

Foto: Freepik

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Mecanismo de acción y guía de aplicación en superficies

La efectividad de este preparado reside en las propiedades físicas de sus componentes. El bicarbonato de sodio actúa como un descontaminante físico leve que desintegra la mugre adherida, mientras que la pasta de dientes funciona como un vehículo denso que evita que el polvo escurra, garantizando que el remedio se adhiera directamente sobre la zona afectada.

Esta consistencia uniforme resulta ideal para tratar marcas de contacto y residuos difíciles en cristales, áreas de cocina o ventanas.

Para aplicar esta solución de manera correcta, los especialistas sugieren preparar una pequeña cantidad en un recipiente hasta obtener una pasta homogénea.

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Posteriormente, el compuesto se distribuye sobre la mancha utilizando una esponja húmeda o un paño suave, realizando frotamientos en movimientos circulares y sin ejercer presión excesiva.

El proceso concluye al enjuagar el área con abundante agua limpia y secarla mediante un trapo de microfibra, lo que devuelve el brillo original a las superficies tratadas.

Recomendaciones de seguridad y alternativas de limpieza

A pesar de su utilidad en el tratamiento de vidrios, existen ciertas precauciones para evitar daños materiales durante la limpieza. La aplicación de la mezcla en plásticos blandos o pantallas de dispositivos electrónicos puede generar rayaduras si se aplica una fuerza excesiva.

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En el caso de estructuras metálicas o piezas de plata, se aconseja realizar una prueba previa en un espacio pequeño y poco visible para comprobar que el terminado brillante no sufra alteraciones ni se opaque.

Para quienes buscan métodos menos pastosos o alternativas más suaves, la formulación admite variaciones simples. Es posible sustituir la pasta dental mezclando el bicarbonato de sodio con unas gotas de agua tibia o jabón líquido para trastes, logrando una efectividad similar sin dejar residuos densos.

Esta versatilidad confirma el valor del bicarbonato como un aliado en las labores domésticas, siempre que su uso se adapte a los requerimientos de cada material.

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