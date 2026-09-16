Un niño de cuatro años de edad fue asesinado en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde fueron detenidas tres personas (el padrastro del menor y su familia), como presuntos responsables del crimen.

La víctima fue identificada como Daniel Maximiliano, niño que había sido reportado como desaparecido el pasado sábado 13 de septiembre.

Ante el reporte de su desaparición, autoridades activaron los protocolos de búsqueda e iniciaron diversos actos de investigación, entre ellos labores de búsqueda y vigilancia, análisis de videograbaciones, obtención de datos relacionados con líneas telefónicas y otras diligencias.

El domingo pasado, fueron realizados cateos en tres inmuebles ubicados en la ciudad de Xalapa; en tanto, ayer miércoles se localizó a la víctima sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez de la capital.

En el sitio fueron detenidos el padrastro del menor, su mamá y su hermana, identificados como Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio doloso calificado y desaparición cometida por particulares.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para determinar las causas de la muerte del menor.

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