Ciudad Juárez, Chih. - Un total de seis canes en condiciones de maltrato fueron rescatados en un domicilio abandonado ubicado en el ejido Maclovio Herrera, perteneciente al municipio de Hidalgo del Parral.

El rescate se realizó en atención a una denuncia relacionada con actos de maltrato animal, que llevó a cabo la Fiscalía de Distrito Zona Sur en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Durante las diligencias se realizó un cateo en un domicilio, el cual fue realizado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios, y fue ahí donde localizaron en el lugar cinco canes sin vida y rescataron a otros seis que estaban en condiciones de abandono con evidente deterioro en su salud.

Los seis perros de raza mestiza, fueron puestos bajo resguardo de la Asociación Civil “Escuadrón Canino Matamoros”. 15/09/2026. | Foto: Cortesía de la Agencia Estatal de Investigación Chihuahua.

Los seis perros de raza mestiza fueron puestos bajo resguardo de la Asociación Civil “Escuadrón Canino Matamoros”, cuyos integrantes se encargarán de brindarles atención, cuidados y seguimiento, mientras continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

El delito de maltrato animal se encuentra contemplado en los artículos 364, 365 y 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua, y contempla sanciones que pueden alcanzar multas de hasta 200 UMAS, así como penas de seis meses a dos años de prisión.

De momento no se habla de personas detenidas por este hecho.

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JACL/cr