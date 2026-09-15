Miguel Ángel Yunes Linares fue increpado por usuarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acusándolo de "ser un traidor veracruzano".

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que dos personas se encontraron al exgobernador en el aeropuerto y le lanzaron acusaciones de ser un "sin vergüenza".

En la grabación, se observa como mientras el senador camina por la sala de espera junto a sus maletas, dos personas sentadas llaman su atención del senador gritándole "traidor veracruzano".

Seguidamente, Yunes se acerca con una de las personas, lo cuestiona sobre las acciones en su contra y comienzan una corta discusión.

Ciudadano: Traicionaste

Yunes: No traicioné a nadie

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Ciudadano: Traicionaste

Yunes: Dígame que se le ofrece

Ciudadano: Nada, nada más que decirte que eres un traidor

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Yunes: Vente para acá, órale vente

Ciudadano: Dale, donde quieras, gusto me daría

Tras el intercambio frente a frente, el senador decide retirarse, a lo que el usuario corta la grabación.

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Un sinaloense valiente, le dice sus verdades al traidor de @YoconYunes, que se vendió barato a @Claudiashein

. pic.twitter.com/LwvWIGyQOx — Mᴀsᴛᴇʀ Oғ Pᴜᴘᴘᴇᴛs (@ManuelVegaMX) September 15, 2026

Polémicas de la familia Yunes

Yunes Márquez rinde protesta como senador por Veracruz

A pesar de la orden de aprehensión por falsificación de documentos en su contra realizada en julio del 2024, el 29 de agosto de ese mismo año, Yunes Márquez logró tomar protesta como senador de Veracruz.

Ese mismo mes, la entonces dirigencia de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, garantizó que el senador iba a votar contra la reforma judicial propuesta por el expresidente López Obrador.

“Él de propia voz ya lo dijo, va a estar presente, él va a votar en contra", subrayó Cortés.

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Yunes vota a favor de la Reforma Judicial

El 10 de septiembre de 2024, Morena y aliados aprobaron la reforma judicial en lo general con un resultado de 86 votos a favor y 41 en contra.

El voto de Miguel Ángel Yunes fue a favor pese a que en ese momento aún era militante del PAN.

Después de este voto, Marko Cortés aseguró que "es evidente que hubo un pacto de impunidad para doblar al senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares."

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Tras los hechos, Yunes rompió sus relaciones con el PAN para unirse a las filas de Morena.

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