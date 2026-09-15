Saúl ‘Canelo’ Álvarez, considerado por muchos como el último ídolo mexicano en el boxeo, llegó a la conversación en el Posscass de Compass, el programada de Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas.

En esta ocasión, con el expúgil Juan Manuel Márquez como invitado, lo exfutbolistas y el histórico JuanMa tocaron el tema del boxeador jalisciense, a quien consideran, “le hacen falta los rivales que están en la fila”.

“Mucha gente va a estar en contra de mí, me mienta la madre, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo (Mauricio Sulaimán) me dice que soy envidioso por decirle lo que yo pienso y lo que yo creo”, declaró el exboxeador Juan Manuel .

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Aunque destaca su disciplina y forma de entrenar, para Márquez la carrera de Saúl Álvarez ha sido “muy cuidada” de los grandes peleadores y retos que pudieran ponerlo en predicamentos.

“Ha sido una carrera bien llevada, bien estudiada. No lo enfrentan con los que debe de pelear, pero bueno, eso es por el negocio. Hay que cuidar la minita de oro, hay que cuidarla. Es un peleador disciplinado y que se entrena bien, eso no hay que negarlo”, agregó el Dinamita.

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Por su parte, Cuauhtémoc Blanco reveló que no le gusta la carrera del Canelo Álvarez, a quien señaló de pelear contra “puro flancito”.

“Nada, güey, a mí no me gusta. Que le pongan chingones como tú. A mí me gustaba cuando tú te rompías la madre, ibas al frente, hasta donde tope... Puro pinche flancito”, concluyó el histórico exjugador del América.

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