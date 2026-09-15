La administración inaugurará este jueves 17 de septiembre un nuevo Centro de Cuidado Animal, el cual tendrá capacidad para resguardar 600 perros, adelantó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano.

Este espacio, que estará ubicado en avenida Aeropuerto, en la alcaldía Venustiano Carranza, contará con 27 espacios, 20 de ellos que serán módulos de estancia canina.

“(Es) un espacio que en promedio, tiene cinco hectáreas; 50 mil metros cuadrados, que fueron destinados para la construcción del albergue, así como 6 mil 400 metros cuadrados construidos (...)”, indicó.

El Centro de Cuidado Animal contará también con un módulo de médico canino; servicios veterinarios, un centro de voluntariado y espacios complementarios como áreas recreativas y de convivencia, para que los animalitos puedan salir al aire libre.

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario adelantó que en el predio se cuenta con cuatro hectáreas adicionales donde se prevé construir la Utopía de Bienestar Canino.

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