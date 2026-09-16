Ante el desfile militar por las fiestas patrias, comerciantes ambulantes se instalaron en la mitad de la Alameda Central más cercana al Palacio de Bellas Artes, así como en las banquetas de avenida Juárez y en la calle Ángela Peralta.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México confirmó a este diario que se permitió laborar a los comerciantes en vía pública este miércoles.

Por su parte, Margarita, una de las líderes de ambulantes en la zona, explicó que les modificaron sus días de descanso con motivo de las celebraciones patrias.

“Descansamos el lunes de esta semana y vamos a volver a descansar el de la próxima, porque ahorita que está el desfile”, señaló la comerciante.

Margarita afirmó que su organización ha respetado los acuerdos de mantener únicamente a siete vendedores por grupo. Sin embargo, indicó que su agrupación está integrada por más de 25 personas, por lo que todavía no está de acuerdo con los lineamientos de reordenamiento en el parque.

“Se llevaron el carrito de mi sobrino solo porque llegó tarde, no se vale. Por más que quieren controlar (las autoridades), ahorita ya se hizo un desastre”, afirmó la ambulante.

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Con sombrillas y carritos, los comerciantes se colocaron en el perímetro de la Alameda, principalmente sobre la banqueta de avenida Juárez, donde cientos de personas se congregaron para encontrar un lugar desde el cual observar la marcha de las Fuerzas Armadas con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que el tránsito peatonal sobre la banqueta de avenida Juárez fue complicado, ya que la concentración de asistentes y los carritos de comida redujeron considerablemente el espacio disponible para caminar. Ante ello, algunas personas optaron por ocupar las áreas verdes e incluso subir a bancos portátiles para observar a la distancia el desfile.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México confirmó a este diario que se permitió laborar a los comerciantes en vía pública este miércoles. 16/09/2026. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Alrededor del monumento a Beethoven también se instalaron puestos de papas fritas y refrescos. No obstante, sobre la calle Ángela Peralta se concentró un mayor número de “toreros”, vendedores que colocan su mercancía en una manta sobre el suelo.

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En esa zona la oferta iba más allá de los alimentos, pues también se comercializaban útiles escolares, perfumes, lápices de colores, joyería, carteras, monedas alusivas al Mundial y álbumes de la justa deportiva.

En una de las jardineras ubicadas frente a la entrada del Palacio de Bellas Artes, la más cercana a la salida del estacionamiento subterráneo, se instaló una carpa donde se vendían artículos relacionados con las Fuerzas Armadas, como tazas y gorras. Asimismo, otros puestos improvisados ofrecían controles remotos, cobijas y productos alusivos a las fiestas patrias.

Durante el desfile militar, algunos toreros aprovecharon el cierre vial en Eje Central, entre las avenidas Hidalgo y Juárez, para ofrecer sus productos sobre mantas colocadas en el suelo. Ahí comercializaban desde espumas y sombreros hasta lentes y bolsas con “artículos sorpresa”.

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Mientras se desarrollaba el evento patrio en las calles del Centro Histórico, Carlos Beltrán aprovechó para sentarse a comer con su esposa en una de las bancas del parque. Ambos aprobaron que se permitiera a los ambulantes instalarse en la periferia de la Alameda, ya que, consideraron que “todos tenemos necesidad de trabajar y qué bueno que lo aprovechen porque no es de siempre”.

Con sombrillas y carritos, los comerciantes se colocaron en el perímetro de la Alameda. 16/09/2026. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Sin embargo, el adulto mayor enfatizó que hace falta una mejor organización en la Alameda, además de que se les destine a los comerciantes un espacio adecuado para vender sus productos.

María Guadalupe Hernández no solo acudió a presenciar el desfile militar, sino que también visita con frecuencia el parque. Comentó que una de las principales consecuencias negativas del comercio ambulante es la generación de basura, ya que muchas personas tiran en los pasillos los residuos de lo que consumen.

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“Esto puede generar plagas, como ratas, y dar una mala impresión del lugar, sobre todo porque aquí se puede atraer mucho turismo extranjero, y esa es la imagen que les damos”, subrayó Hernández.

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