Estados | 16-09-26 | 18:36 |

Pachuca, Hgo. - La , Juana Olivia Alarcón Rivera, este miércoles, presuntamente a causa de problemas de salud. El deceso fue confirmado por este instituto político.

Alarcón Rivera formaba parte de la LXVI Legislatura del , donde asumió el cargo en 2024 por la vía de representación proporcional y presidía la Primera Comisión Instructora.

Dentro de su trayectoria profesional, se desempeñó como docente, directora y supervisora escolar. Además, se conoció que durante los últimos días no había acudido al ; sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre su fallecimiento.

Diversos actores políticos, así como el Congreso estatal, lamentaron el deceso de la legisladora. La curul quedará vacante hasta que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente para que asuma la suplente, Yareli Trejo Pérez.

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JACL/cr

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