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Pachuca, Hgo. - La diputada local de Nueva Alianza Hidalgo, Juana Olivia Alarcón Rivera, falleció este miércoles, presuntamente a causa de problemas de salud. El deceso fue confirmado por este instituto político.
Alarcón Rivera formaba parte de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo, donde asumió el cargo en 2024 por la vía de representación proporcional y presidía la Primera Comisión Instructora.
Dentro de su trayectoria profesional, se desempeñó como docente, directora y supervisora escolar. Además, se conoció que durante los últimos días no había acudido al Congreso local; sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre su fallecimiento.
Diversos actores políticos, así como el Congreso estatal, lamentaron el deceso de la legisladora. La curul quedará vacante hasta que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente para que asuma la suplente, Yareli Trejo Pérez.
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