Mundo | 16-09-26 | 19:23 |

volvió a denegarle al presidente palestino la visa para asistir la próxima semana a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó el miércoles una fuente familiarizada con el caso.

En un comunicado aparte, el Departamento de Estado acusó a la Autoridad Palestina y a otras organizaciones de "falta de reformas". Es el segundo año consecutivo que Estados Unidos le niega la visa de entrada a Abbas.

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dmt/desa

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