Armando ‘La Hormiga’ González está viviendo lo que siempre soñó. Jugar en Europa y además, ser protagonista, era un escenario que todos los mexicanos deseábamos para él durante la pasada Copa del Mundo y una vez que se anunció su llegada al Olympiacos de Grecia.

Desde su llegada, marcó en la Super Liga de Grecia, en Copa de Grecia y en Europa League. Ha sido determinante para su equipo a pesar del cambio de director técnico, y con los reflectores encima, hay quienes lo empiezan a candidatear como delantero titular de Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

Oribe Peralta, histórico goleador del futbol mexicano y autor de uno de los goles más importantes en la historia del Tri en Londres 2012, habló sobre el presente y futuro del joven mexicano y aseguró que tiene un gran porvenir.

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“Es un gran delantero, lo dije hace tiempo, necesita seguir jugando, adquiriendo experiencia, tendrá una gran historia en Europa y esperemos que le vaya muy bien, que siga concentrado como lo ha hecho hasta ahora y que se enfoque en el futbol porque la carrera dura muy poco”, declaró Peralta, que nunca salió de la Liga MX pero fue figura en equipos como Santos Laguna y América.

Oribe Peralta respalda la llegada de Rafael Márquez a la Selección Mexicana

A unas semanas del debut oficial del ‘Káiser de Michoacán’ en el banquillo tricolor, su excompañero en el Tri, Oribe Peralta, le dio un voto de confianza y exigió que se respete su proceso.

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“Es una muy buena decisión (la llegada de Márquez al Tri), esperemos que siga con esa inercia, con esa estrategia porque al final de cuentas los procesos son importantes, y ojalá que empecemos a voltear a ver los procesos de clubes y selección y exigir que se tenga un buen proceso a futuro porque me parece que eso es lo que te va a dar mayores jugadores de calidad”, concluyó.