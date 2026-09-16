Si bien están a dos puntos de distancia de meterse a zona de Liguilla, los Pumas no viven un buen momento y es una situación que sufren aficionados, jugadores, e incluso exjugadores del club como Nicolás Castillo, quien no salió del club en los mejores términos, pero aún recuerda con cariño a su exequipo.

El exfutbolista chileno dijo presente en el Abierto de Guadalajara, el torneo de tenis organizado por la familia Santoscoy, y fue parte de una exhibición de fut-tenis junto a otros exjugadores como Oribe Peralta y Ángel Reyna. Al terminar su participación, atendió a los medios de comunicación y habló sobre el presente que viven los Pumas.

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“No es lindo que estén pasando por esta situación, a Pumas le tengo un cariño enorme porque es el club que me abrió las puertas en México, así que siempre le tendré mucho cariño y ojalá recuperen porque Pumas necesita estar arriba”, declaró Castillo.

El atacante chileno había enamorado a la afición universitaria por sus goles y la garra con la que jugaba con la camiseta azul y oro; sin embargo, esa relación se rompió cuando, después de jugar en el Benfica de Portugal, decidió volver a la Liga MX con el América. Desde entonces, los fanáticos de Pumas no lo perdonan.

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Nico Castillo desea que América gane el Clásico Nacional

A unos días de distancia de un nuevo clásico entre América y Chivas, Castillo no pudo evitar desearle éxito a las Águilas, a pesar de reconocer que han ido de menos a más.

“No veo mucho futbol pero veo que está empezando un poco lento América, pero aún así los Clásicos son Clásicos, los equipos llegan de distinta forma, son semanas diferentes, así que ojalá sea un buen partido y ojalá que gane América”, declaró Nico.