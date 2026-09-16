El canciller de México, Roberto Velasco, garantizó al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, su "máxima implicación" para aclarar todo lo ocurrido en torno al asesinato de la estudiante canaria Claudia Taraconte, de 21 años, en la ciudad mexicana de Cuautla.

Así lo aseguraron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, después de que Albares mantuviera una conversación con su homólogo mexicano para abordar lo sucedido.

El ministro español agradeció a Velasco la colaboración y ambos quedaron en mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia.

El departamento que dirige José Manuel Albares también recordó que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados" y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia Taraconte.

La joven canaria, estudiante de intercambio de Educación Infantil de la española Universidad de Granada, fue asesinada con un arma blanca el sábado durante un supuesto intento de asalto en la ciudad de Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Te puede interesar:

[Publicidad]

Caso Claudia Tacoronte no es el único; van 5 estudiantes asesinadas en Universidad de Morelos, mira la cronología

Estudiantes de la UAEM protestan por asesinato de Claudia Tacoronte; exigen justicia y mayor seguridad para universitarias

España exige justicia por asesinato de Claudia Tacoronte en Cuautla; cancelan estancia de tres estudiantes en la UAEM

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc