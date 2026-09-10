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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha ofrecido acompañamiento en 3 mil 391 reportes por intento suicida durante este año.
De ellas, mil 368 están relacionadas con manifestaciones verbales de suicidio y 2 mil 23 con intentos.
Además, del año 2023 a la fecha los reportes por manifestación verbales disminuyeron 38.8% y los intentos bajaron 44.9 %, informó el C5.
Señaló que el horario en el que más reportes se atienden es entre las 20 y las 22 horas.
“Cada llamada al 911, ya sea de quien atraviesa por un estado de depresión profunda o de quienes están cerca de esta persona, representa una oportunidad para intervenir, brindar acompañamiento y activar los servicios de emergencia necesarios”, dijo el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.
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