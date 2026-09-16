Si estás pensando en renovar la televisión de tu casa y quieres dar el salto a una pantalla de gran formato, Sam's Club tiene una oferta que puede llamar especialmente la atención. Se trata de la TCL 85Q73K de 85 pulgadas, un modelo QLED 4K con Google TV que actualmente se encuentra con un descuento de más de $12,000.00.

De acuerdo con la tienda, la pantalla tiene un precio en línea de $16,570.55 pesos, mientras que anteriormente se encontraba en $29,048.72.

¿Qué ofrece la pantalla TCL de 85 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de este modelo es precisamente su tamaño. Con 85 pulgadas, la TCL 85Q73K está pensada para convertirse en el centro de entretenimiento de una sala amplia, ya sea para disfrutar películas, series, deportes o videojuegos.

El televisor incorpora tecnología QLED 4K, acompañada de HDR y más de 400 zonas de iluminación, mientras que su panel HVA busca ofrecer una experiencia visual con colores más brillantes y un buen nivel de detalle. También cuenta con un diseño Ultra-Slim que permite integrarla de manera más discreta en distintos espacios del hogar.

Otro punto interesante es que la pantalla incorpora Google TV, por lo que es posible acceder desde la misma interfaz a diferentes servicios de streaming y utilizar funciones de control por voz. Además, TCL incluye inteligencia artificial mediante AiPQ PRO, junto con compatibilidad con Google Home, AirPlay 2, Google Assistant y Alexa.

Una opción que también busca conquistar a los gamers

La TCL 85Q73K no está enfocada únicamente en películas y series. La marca también incorpora diferentes funciones destinadas a quienes utilizan una consola de videojuegos.

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El televisor cuenta con modo de juego automático, así como tecnologías como 144 Hz VRR, ALLM y FreeSync, características que pueden ayudar a conseguir una experiencia más fluida al jugar títulos compatibles.

Esto hace que sus 85 pulgadas puedan aprovecharse para crear una experiencia más inmersiva, especialmente si se coloca frente a un sofá y se combina con una consola de nueva generación.

Sonido y funciones inteligentes

En el apartado de audio, la pantalla cuenta con sonido envolvente certificado por ONKYO y compatibilidad con tecnologías como Dolby Atmos, Dolby Digital+, Dolby Digital, PCM y DTS Virtual. También incorpora Dolby Vision y Micro Dimming para complementar la experiencia audiovisual.

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A esto se suma el sistema de control por voz manos libres, una función que permite interactuar con el televisor sin tener que recurrir constantemente al control remoto. También es compatible con dispositivos inteligentes que utilicen Google Home y AirPlay 2.