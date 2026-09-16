En el marco de las celebraciones patrias, el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia implementó una jornada de enriquecimiento ambiental para diversas especies que resguarda, entre las que destacaron mandriles, lémures, monos capuchinos y un chimpancé.

Los ejemplares recibieron elotes preparados de manera especial con ingredientes aptos para su dieta (como yogurt natural, betabel para simular el chile y semillas), además de piñatas temáticas con sorpresas en su interior, como parte de una estrategia para estimular sus sentidos y promover comportamientos naturales de búsqueda de alimento y juego.

El metraje de la actividad captó la atención en plataformas digitales, donde usuarios resaltaron las imágenes de los primates sujetando los elotes e interactuando con las piñatas.

Estas dinámicas temáticas se realizan periódicamente en recintos de conservación para salir de la rutina alimentaria habitual y ofrecer estímulos cognitivos que favorezcan la salud física y mental de la fauna bajo cuidado humano.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Lee también: Creadora de contenido advierte sobre fraude en el IMSS por parte de DiDi México; pide a usuarios revisar sus semanas cotizadas

Enriquecimiento ambiental y bienestar en especies bajo cuidado humano

De acuerdo con lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el enriquecimiento ambiental en zoológicos comprende un conjunto de técnicas planificadas para diversificar el entorno de los animales. Estas intervenciones buscan incentivar conductas como la exploración y la resolución de problemas, factores fundamentales para prevenir el estrés en cautiverio.

[Publicidad]

Especialistas de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Organismos Marinos (AMHMAR) y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) coinciden en que variar la presentación del alimento contribuye a mantener activos los instintos de forrajeo. B

Las autoridades del recinto detallaron que los ingredientes empleados en la dinámica son evaluados por el equipo médico veterinario para asegurar que cumplan con los requerimientos nutricionales de cada especie.

También te interesará:

[Publicidad]

Creadora de contenido advierte sobre fraude en el IMSS por parte de DiDi México; pide a usuarios revisar sus semanas cotizadas

Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su pago HOY, 15 de septiembre?; consulta aquí el calendario

VIDEO: Pareja agrede a repartidor al no encontrar dirección; discusión habría iniciado al contestar mal una llamada

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov