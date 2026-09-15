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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, este martes fueron desplegados mil 500 elementos del Ejército que reforzarán desde diferentes puntos de la República el municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Al que se suman 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de esta fuerza armada, que se trasladaron a bordo de una aeronave Boeing B -727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
A su arribo, los uniformados se van a incorporar a las labores que se desarrollan en la entidad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para reforzar la seguridad en el municipio.
En un comunicado la dependenciadependecia detalló que en lo que va de este año en la entidad han detenido a mil 26 personas, dos mil 31 armas de fuego aseguradas, 47.9 toneladas de droga decomisadas, 672 laboratorios y áreas de concentración inhabilitadas.
Remarcó que con estas acciones el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la sociedad.
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