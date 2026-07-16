Hoy, el tamaño de un negocio no define el límite de su éxito, sino la visión con la que se gestiona. Por ello, en un contexto donde la banca tradicional no ha dado el valor requerido a los emprendedores mexicanos, sumado a requisitos corporativos asfixiantes, Banco Azteca agrega a su portafolio de servicios Débito Negocio.

“Es un aliado de empoderamiento comercial, para administrar su capital con la seguridad y seriedad que un negocio competitivo exige” señaló en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, sobre la importancia de los negocios como motores en la economía mexicana.

Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca. Foto: Cortesía

Leer también Cierre de la frontera con EU presiona al sector ganadero; carne registra una baja en sus precios

Débito Negocio: control financiero para emprendedores

Para los negocios, tener el control del dinero y del ahorro es fundamental para su éxito comercial. Por ello, dotarlos de la estructura adecuada es de suma importancia para lograr formalidad. “Dejen atrás el concepto de "negocio pequeño" o "autoempleo"; ustedes ya son empresarios y el motor de este país” expresó la directora ejecutiva.

De esta manera, Débito Negocio es una herramienta enfocada en el crecimiento de los negocios mexicanos a través de la digitalización y la organización financiera, al estar diseñada para “los verdaderos impulsores del comer: dueños de tiendas, estéticas, talleres, prestadores de servicios independientes, y todo aquel mexicano con intención de hacer crecer su negocio.”

La tecnología, en el mercado actual, no es opcional al momento de escalar un negocio. Por lo tanto, administrar dinero, ahorrar y establecer objetivos desde una misma aplicación permite acceder a ventajas como agilizar procesos y planear eficientemente.

Sustituir las libretas y los complejos archivos de Excel por un panel ejecutivo al alcance de un clic permite ahorrar tiempo y ganar control. Crece, una herramienta exclusiva de Débito Negocio dentro de la App de Banco Azteca permite al emprendedor “tomar el control absoluto de su operación y optimiza su toma de decisiones con datos duros, no con suposiciones”, agrega Hernández.

Débito Negocio la apuesta de Banco Azteca. Foto: Cortesía

Una herramienta para separar ventas y gastos personales

“Nuestros clientes son emprendedores ágiles y con una visión a futuro; son líderes que necesitan soluciones que se adapten a su estilo y ritmo de vida” afirmó Gabriela Hernández sobre Débito Negocio.

Añadió que la herramienta Crece funciona como una frontera financiera inteligente, al permitir a los emprendedores blindar las ventas del negocio frente a los gastos cotidianos del hogar de manera 100% digital, al etiquetar y apartar el flujo de efectivo de forma independiente.

Esta solución permite eliminar los “gastos hormiga”, uno de los retos de los pequeños negocios que, al ser superado, permite a los dueños “visibilidad real de sus ganancias, permitiéndole reinvertir con precisión y garantizar la salud financiera de su empresa y de su vida personal.”

Además, Banco Azteca ofrece una amplia gama de productos para complementar la oferta de Débito Negocio, como el acceso a préstamos, inversiones a largo plazo o fondos de inversión, con el fin de impulsar el aceleramiento comercial.

Aunado a ello, es el único banco en México disponible los 365 días del año, de 9 am a 9 pm, y además cuenta con una de las mejores aplicaciones móviles del mercado.

Banco Azteca impulsa a emprendedores con Débito Negocio . Foto: Cortesía

Más de 225 mil cuentas reflejan la respuesta del mercado

Banco Azteca, a través de Débito Negocio, refleja un mercado que “estaba ansioso por una propuesta de valor real y sin fricciones.” La herramienta financiera atiende a más de 225 mil cuentas, evidenciando que los negocios en México están listos para competir al siguiente nivel.

“Llegar a este volumen de cuentas demuestra que cuando diseñas un producto financiero intuitivo, potente y sin letras chiquitas, la respuesta del sector empresarial es inmediata” mencionó la directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca.

Banco Azteca “está listo para ser el acelerador del éxito comercial”, al ofrecer a los negocios una forma de empoderamiento comercial para que administren su capital con la seguridad y seriedad que un negocio competitivo exige.

Leer también Las consultas médicas, con mayor alza del año