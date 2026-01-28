Desde la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán es la única figura de oposición con un cargo de responsabilidad en la toma de decisiones en el país, y desde esa trinchera su papel será clave en la conducción del debate apegado a la ley sobre la principal agenda política que se avecina al arranque de este año: la reforma electoral.

La panista tiene claro que si entramos a una reforma, ésta debe beneficiar a todos los mexicanos y eliminar la sobrerrepresentación, porque para ella es terrible que sea la visión de una sola persona la que defina la vida de los mexicanos, y que México sea sólo una foto monocromática del partido en el poder.

Después de dormir sólo cuatro o cinco horas diarias, en promedio, desde que asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado, López Rabadán tiene una agenda “cargada” de reuniones con embajadores, funcionarios, empresarios y muchos más personajes de la vida política nacional.

Entrevista con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Pero no siempre fue así, en los años 70 y 80, durante su infancia y adolescencia, ayudó a su madre a atender una pequeña cocina económica, a kilómetro y medio aproximadamente de San Lázaro, en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza, para dar sustento también a sus seis hermanos.

“Mi mamá tuvo durante muchos años un negocio de comida, tuvo varios negocios de comida muy modestos; mi abuela tenía una pozolería en la central camionera de Iguala, Guerrero. En los 70, mi mamá pone una pequeña fonda, una cocina económica con la que nos sacó adelante a todos mis hermanos y a mí; todos, gracias a Dios, tuvimos escuela, todos fuimos a escuelas públicas, todos sacamos una carrera, algunos de nosotros acabamos algunos posgrados, y fue gracias a una pequeña cocina económica de seis mesas”, rememora durante la charla con EL UNIVERSAL.

En una de las paredes de su oficina cuelga un enorme cuadro de Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, una de las figuras más importantes en la lucha por la independencia de México; sin embargo, ella reconoce en su madre su primer ejemplo de perseverancia.

“Nos enseñó que tu responsabilidad es tu responsabilidad, no puedes dejársela a nadie más, si eres niño tienes dos obligaciones, digamos, jugar y estudiar, y yo creo que fue un gran ejemplo para mí. Trabajaba todo el día. A mí luego me dicen ‘¿es que por qué trabajas tanto?’. Yo digo ‘es que yo tuve el ejemplo de mamá, trabajaba todo el día, yo me despertaba y ella ya estaba trabajando; yo me dormía y ella seguía trabajando’, claro, para tener un negocio de comida te tienes que ir al mercado tempranísimo, en aquella época ella se surtía en el Mercado de Jamaica y en (...) La Merced”, relata la también doctora en Administración Pública.

López Rabadán estudió en el CCH Vallejo y en la Facultad de Derecho, y en paralelo se instruyó en artes plásticas, música, teatro y danza en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Yo soy producto del esfuerzo. Entramos como 25 personas al INBA y terminamos dos. Iba en la mañana al INBA y después, en la tarde, iba a la escuela o a la universidad, o al CCH.

“A los 17 años, caminando sola en el Metro Pantitlán, además era cuarto turno, era regresarme en las noches, 09:00-10:00 de la noche, de la Central Camionera del Norte en el Metro, cansadísima, pero yo tenía solamente un objetivo y era estudiar para ayudarle a mi mamá y a mis hermanos a salir adelante”, dice.

En 1994, a sus 20 años, mientras cursaba el séptimo semestre de Derecho, se empleó como capacitadora en el entonces IFE, en una Junta Distrital de la Venustiano Carranza, donde, afirma, aprendió la importancia de los partidos políticos y la democracia, y en 1996 se enroló en el PAN, donde ha militado desde hace casi tres décadas.

“Empecé a trabajar en el Distrito de Coyoacán, estás hablando de la campaña de [Carlos] Castillo Peraza en el 97, para jefe de Gobierno, y esa es la primera vez que llego al PAN. Trabajaba yo en el PAN, en una cosa que se llamaba plan básico de organización, que era precisamente previo a la campaña de Castillo Peraza. Y también entré a hacer política, no solamente a trabajar, a cobrar por mis servicios, eso significa ir al partido, presentar propuestas, estar en asambleas, hacer política... y el primer espacio que el PAN me dio para hacer política fue en la alcaldía Benito Juárez, y era yo algo así como secretaria de promoción política de la mujer”, expresa.

Desde entonces, López Rabadán ha ocupado puestos importantes dentro de Acción Nacional, desde consejera nacional hasta jefa de oficina de la precampaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

No obstante, afirma que presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es el punto de inflexión de su carrera política, y tal vez para su partido: “Es el cargo más alto que he tenido en toda mi vida… llevo 28 años preparándome para este espacio de decisión.

“Estoy absolutamente convencida, si esta presidencia de la Cámara de Diputados se hace bien por mi parte, pues eso generará condiciones de certeza para mis compañeros de partido, porque yo sé que vamos a regresar a la toma de decisiones, porque yo sé que volveremos a ganar elecciones… para volver a convencer a millones de corazones en México de que el PAN es una fuerza política importante, es un partido humanista, es el partido de la familia y es el partido que regresara a este país para dar seguridad, para dar justicia, esta presidencia de la Cámara de Diputados por eso se vuelve tan importante para mí, para la oposición y para todo el país”.

López Rabadán se manifiesta en contra del autoritarismo y dice que la reforma electoral debe buscar la representación plural y, por el contrario, evitar la sobrerrepresentación. “Hay grandes retos, evidentemente, el autoritarismo es uno de ellos; pensar que una sola visión, que una sola persona puede definir la vida de cientos de millones de seres humanos, eso es terrible. La pluralidad lo que genera es contrapesos. Es este año 2026 una gran oportunidad para México, para que si entramos a una reforma electoral lo hagamos para beneficiar a los mexicanos… para que, si hay un 46% de los mexicanos que les gusta la oposición, eso se vea reflejado en los congresos”, expresa.

La legisladora panista asegura que “le hace bien a México” que un integrante de la oposición presida la Cámara Baja, porque representa “una bocanada de oxígeno a la pluralidad en México, llevábamos años sin ver una foto plural, era una foto monocromática de un solo color, del partido en el gobierno, del partido de Morena.

“Ya vimos lo que pasa con países donde se destruye la democracia, no pueden formar parte del concierto de las naciones porque hay un reclamo, hay un detrimento nacional, hay un empobrecimiento de sus ciudadanos, de su gente, de su pueblo, pero también hay un reclamo internacional, y yo espero que México, viendo lo que pasa en otros países, luche, luchemos porque la democracia en México se fortalezca y no se disminuya”, manifiesta.

López Rabadán se define como “absolutamente positiva” y afirma que eso le ayudó a salir adelante, al venir “de una familia de muy escasos recursos”. “Yo tengo un dicho: las cosas no son como son, sino como tú los ves, entonces, hay que verlas positivas para que salgan siempre bien”, comparte.

Y afirma que la oportunidad que tuvo para salir adelante “es lo que yo quiero para todo México”, por lo que se le cuestiona si esa meta la podría cristalizar buscando una candidatura presidencial.

“Hoy, 100% de mi tiempo está totalmente dirigido a ser una presidenta de la Cámara de Diputados que sea congruente con sus palabras y que pueda manejar un año tan importante, como este 2026, de la mejor manera, apegada al reglamento, apegada a la ley y también apegada a la honorabilidad. Lo demás, lo que siga para mí en el futuro, lo dispondrá Dios, lo dispondrán, por supuesto, los ciudadanos, lo dispondrá mi partido y lo dispondrá también, claramente, mi trabajo”, comenta.

Y a pesar de la carga de trabajo que conlleva el cargo, la presidenta de la Cámara Baja también se da un tiempo para meditar, ver una serie o ir al cine a disfrutar alguna película que no sea “de guerra, no de violencia, no de asesinatos, estar en paz”.

“Dejé de hacer yoga, es un propósito de 2026, regresar a hacer yoga. La vida es bella es un himno a la resiliencia, no importan las circunstancias, lo que importa es cómo puede salir adelante, y me gusta muchísimo, yo creo que todos tenemos derecho, por supuesto, a pensar que las cosas pueden ser mejores y tenemos derecho a ejercer ese derecho”, reflexiona la legisladora.

Finalmente, López Rabadán comenta lo que le gustaría dejar como legado: mejores condiciones y derechos para las niñas y las mujeres, en el futuro, para que “puedan salir adelante y sean felices”.

“Creo que este esfuerzo que he hecho durante muchos años, presentando, por cierto, más de 50 iniciativas para materializar el principio de paridad de género, tiene que ver con algo que para mí es prioritario, y es que las futuras generaciones, las niñas, las jóvenes, tengan todavía mejores condiciones de vida, tengan más derechos. Es la posibilidad de dejar un legado… que las niñas hoy, las jóvenes de hoy tengan mejores condiciones a futuro, es una responsabilidad mía y espero hacerlo bien”, puntualiza.