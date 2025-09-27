Más Información

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

felicitó y envió este sábado un "fraterno abrazo" al gobierno de la presidenta de México, , a propósito del 204 aniversario de la consumación de la independencia del país.

En un breve mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, , expresó las "más sinceras felicitaciones" del presidente Nicolás Maduro al gobierno y al pueblo de México "con motivo del 204 aniversario de la consumación de su independencia, conmemorando la firma del Plan de Iguala y la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México".

"Hoy celebramos la soberanía, la autodeterminación y la rica diversidad cultural de la sociedad mexicana, que se erige como un actor soberano y garante de paz en el mundo", expresó el ministro de Exteriores.

Celebración de la Independencia de México. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL
Celebración de la Independencia de México. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

Lee también

En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició el levantamiento armado para proclamar la independencia mexicana de España, tras ser avisado de que la conspiración que fraguaba en la ciudad de Querétaro (centro de México) había sido descubierta.

Hidalgo, también llamado el Padre de la Patria, dio el "Grito" reivindicativo en el pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, a unos 300 kilómetros de la capital, dando comienzo a la lucha de independencia que se consumó el 27 de septiembre de 1821.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Visa H-2B. Foto: iStock

Trabajos temporales para migrantes en Estados Unidos: ¿Cuáles son los más buscados y cuánto ganan?

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?