Venezuela felicitó y envió este sábado un "fraterno abrazo" al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a propósito del 204 aniversario de la consumación de la independencia del país.
En un breve mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó las "más sinceras felicitaciones" del presidente Nicolás Maduro al gobierno y al pueblo de México "con motivo del 204 aniversario de la consumación de su independencia, conmemorando la firma del Plan de Iguala y la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México".
"Hoy celebramos la soberanía, la autodeterminación y la rica diversidad cultural de la sociedad mexicana, que se erige como un actor soberano y garante de paz en el mundo", expresó el ministro de Exteriores.
En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició el levantamiento armado para proclamar la independencia mexicana de España, tras ser avisado de que la conspiración que fraguaba en la ciudad de Querétaro (centro de México) había sido descubierta.
Hidalgo, también llamado el Padre de la Patria, dio el "Grito" reivindicativo en el pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, a unos 300 kilómetros de la capital, dando comienzo a la lucha de independencia que se consumó el 27 de septiembre de 1821.
