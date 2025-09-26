La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este jueves que la economía nacional “le va bien si le va bien a la base de la pirámide”, en referencia al pueblo, al tiempo que defendió como principio rector de su gobierno la justicia social y la prioridad de atender primero a los pobres.

“La economía de un país le va bien si le va bien a la base de la pirámide, si regamos abajo como los árboles, entonces México florece. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. Es un principio, es una causa, es un fin y nunca vamos a traicionar esa máxima de nuestro pensamiento. Es justicia social, es justicia social y además da resultados”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum destaca avances en el sistema de Salud

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó los avances en el sistema de salud bajo el modelo del IMSS-Bienestar.

Lee también Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca 85% de abastecimiento de medicamentos en Baja California (26/09/2025). Foto: Presidencia

De acuerdo con Sheinbaum Pardo el director del organismo, Alejandro Svarch, tras una gira de supervisión por hospitales de Tijuana y Mexicali, así como por diversos centros de salud en la región, el programa “Rutas de la Salud” ha permitido alcanzar un 85% de abasto de medicamentos, con la meta de llegar al 100% en los próximos meses, pero reconoció que ha sido "complicado".

Sin embargo, la versión oficial sobre el suministro de insumos en los hospitales de Baja California contrasta con los hechos recientes en Mexicali. Apenas hace unos días se difundió que médicos y trabajadores del Hospital General de esa ciudad solicitaron públicamente el apoyo del narcotraficante Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, presunto líder del Cártel de Sinaloa, para que los ayudara a cubrir el déficit de medicinas y materiales.

Lee también Farmacéutica de India señalada por incumplimiento en entrega de medicamentos revira; acusa falta de coordinación con el gobierno de México

Al evento asistió Hilda Araceli Brown, la diputada habría sido boletinada por el gobierno de Estados Unidos al presuntamente estar ligada al crimen organizado.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora Marina del Pilar, anunció que en 2026 comenzará la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Mexicali.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro