Más Información

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

La presidenta de México , aseguró este jueves que la economía nacional “le va bien si le va bien a la base de la pirámide”, en referencia al pueblo, al tiempo que defendió como principio rector de su gobierno la justicia social y la prioridad de atender primero a los .

“La economía de un país le va bien si le va bien a la base de la pirámide, si regamos abajo como los árboles, entonces florece. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. Es un principio, es una causa, es un fin y nunca vamos a traicionar esa máxima de nuestro pensamiento. Es justicia social, es justicia social y además da resultados”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum destaca avances en el sistema de Salud

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó los avances en el sistema de salud bajo el modelo del IMSS-Bienestar.

Lee también

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca 85% de abastecimiento de medicamentos en Baja California (26/09/2025). Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum destaca 85% de abastecimiento de medicamentos en Baja California (26/09/2025). Foto: Presidencia

De acuerdo con Sheinbaum Pardo el director del organismo, Alejandro Svarch, tras una gira de supervisión por hospitales de Tijuana y Mexicali, así como por diversos centros de salud en la región, el programa “” ha permitido alcanzar un 85% de abasto de medicamentos, con la meta de llegar al 100% en los próximos meses, pero reconoció que ha sido "complicado".

Sin embargo, la versión oficial sobre el suministro de insumos en los hospitales de Baja California contrasta con los hechos recientes en Mexicali. Apenas hace unos días se difundió que médicos y trabajadores del Hospital General de esa ciudad solicitaron públicamente el apoyo del narcotraficante Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, presunto líder del Cártel de Sinaloa, para que los ayudara a cubrir el déficit de medicinas y materiales.

Lee también

Al evento asistió , la diputada habría sido boletinada por el gobierno de Estados Unidos al presuntamente estar ligada al crimen organizado.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora Marina del Pilar, anunció que en 2026 comenzará la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Mexicali.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses