Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que su administración construye “el Michoacán más justo, libre, democrático e inclusivo” y rechazó que el estado sea pobre, pues las obras que se realizan provienen de recursos propios y no de deuda pública.

Durante su Cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso local, el mandatario de Morena afirmó que el mayor legado de su sexenio será la obra pública, en la que en cuatro años se han invertido más de 40 mil millones de pesos sin apoyo federal ni financiamiento externo.

“Hoy construimos como nunca antes y con honestidad podemos decir que en Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción”, subrayó.

Carreteras, autopistas y movilidad

Ramírez Bedolla informó que su gobierno ha rehabilitado mil 300 kilómetros de carreteras, que contarán con mantenimiento hasta 2027. Además, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se avanza en la ampliación de la autopista Siglo XXI, que fortalecerá la conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas, y en el desarrollo del Polo Económico para el Bienestar en Zinapécuaro.

Medio ambiente y reforestación

En materia ambiental, el mandatario destacó la implementación del Guardián Forestal, un sistema de vigilancia satelital con inteligencia artificial que fue reconocido por Climate Rights International como el mejor del mundo para combatir la deforestación, incendios y extracción ilegal de agua.

Señaló que en 2024 se plantaron más de 10 millones de árboles y se sembraron millones de semillas pregerminadas con drones. Además, se decretaron Buenas Prácticas del Aguacate, lo que permitió que más del 70% de la exportación a Estados Unidos esté certificada sin huellas de deforestación.

También resaltó la rehabilitación del lago de Pátzcuaro, con la recuperación de 40 manantiales y acciones conjuntas entre comunidades y autoridades.

Avances sociales y reducción de pobreza

Ramírez Bedolla afirmó que uno de los logros más significativos ha sido la reducción de la pobreza: 500 mil michoacanos salieron de esa condición gracias a programas sociales iniciados por Andrés Manuel López Obrador y ampliados por Claudia Sheinbaum.

Agregó que Michoacán se colocó como la entidad que más avanzó en el combate al rezago educativo, al completar tres ciclos escolares sin interrupciones y recuperar la rectoría de la educación.

Seguridad y justicia social

En materia de seguridad, aseguró que se logró una reducción del 60% en homicidios dolosos desde el inicio de su mandato, además de que Michoacán se convirtió en ejemplo nacional contra la extorsión con una ley que pronto será adoptada a nivel federal.

En salud, presumió la adquisición de un acelerador lineal y un PET Scan para el tratamiento del cáncer, equipos de alta tecnología que antes, dijo, estaban fuera del alcance de la mayoría de la población.

El gobernador concluyó que los cambios en marcha buscan transformar de raíz al estado:

“Estamos construyendo, pacífica pero radicalmente, un Michoacán distinto: más justo, más libre, más democrático y más inclusivo”.

