Después de las 2:00 de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su informe de gobierno dentro de la gira “La Transformación Avanza en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La presidenta aseguró que se trata de un informe institución, por lo cual estuvo acompañada de funcionarios federales y la gobernadora María Eugenia Campos y a quien le agradeció estar presente, ya que aunque militan en partidos diferentes, se está gobernado por Chihuahua.

“Venimos de dos partidos diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua las dos gobernamos Chihuahua”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también "Tendría que revisarse"; Sheinbaum llama a Segob a revisar registro de la Luz del Mundo

Presidenta Claudia Sheinbaum junto a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos (26/09/2025). Foto: Especial

Sheinbaum destaca rehabilitación de carreteras en Chihuahua

En su mensaje para Chihuahua, la Presidenta destacó la implementación de un programa especial para el estado para la rehabilitación de las carreteras federales.

“Vamos a destinar un equipo completo de pavimentación para las carreteras generales de Chihuahua. Un equipo completo moderno de repavimentación, que se va a quedar aquí de manera permanente, para mejorar todas las carreteras”, aseguró.

Habló también del tema de la construcción de viviendas en conjunto con el Infonavit y Fovissste, además de una escuela de enfermería en la Sierra Tarahumara.

Lee también La mañanera de Sheinbaum, 26 de septiembre, minuto a minuto

Aseguró que en Chihuahua son más de 939 mil 594 personas de personas que se ven beneficiadas con los programas de Bienestar, y es un presupuesto de manera directa de 25 millones 607 millones de pesos directos para Chihuahua.

La presidenta estuvo acompañada en el presidium por funcionarios federales, entre los que destacan la titular de Energía, Bienestar, Gobernación, Salud, entre otros.

De Ciudad Juárez, la presidenta se dirige a Mexicali, y mañana estará en La Paz con la misma gira.

Aseguró que falta de visitar Nayarit, Jalisco Morelos y se cierra la cifra el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro