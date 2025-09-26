La mañanera de Sheinbaum, 26 de septiembre, minuto a minuto

Más Información
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 07:58 AM
Grisel Galeano explica la historia del adeudo de Grupo Salinas.
Señala que anteriormente había un esquema de consolidación fiscal, es decir, que una empresa con varias subsidiarias pagaba impuestos como su fuera una sola, no obstante, exisitieron empresas que abusaron del esquema, por lo que en 2014 se cambió para recuperar los ingresos públicos, creando el régimen opcional para grupos.
Nación 07:49 AM
Abraham Carro presenta la Jornada Nacional de Tequios y Murales, y explica que este es un espacio donde los jóvenes realizan murales, para alejarlos de las drogas y las adicciones.
También señala que el pasado mes de mayo realizaron tequios en diversas partes del país.
Destca que más de un millón de jóvenes están inscritos en esta jornada y que esta no es una actividad esporádica.
Nación 07:45 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Mandataria federal presenta a Abraham Carro, director general del Intituo Nacional de la Juventud y a Grisel Galeano, procuradora fiscal de la federación, quienes hoy acuden a su conferencia.
