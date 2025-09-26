La mañanera de Sheinbaum, 26 de septiembre, minuto a minuto

Abraham Carro presenta la Jornada Nacional de Tequios y Murales, y explica que este es un espacio donde los jóvenes realizan murales, para alejarlos de las drogas y las adicciones.

También señala que el pasado mes de mayo realizaron tequios en diversas partes del país.

Destca que más de un millón de jóvenes están inscritos en esta jornada y que esta no es una actividad esporádica.