Tras la detención de 38 integrantes de “Jahzer”, una guardia secreta de la Iglesia del Mundo que se encarga de proteger a líderes de la congregación, sus casas y templo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a revisar la vigencia de su registro como asociación religiosa.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que lo importante son los delitos que pueda haber en este caso.

"En vista de estos procesos que se llevan incluso por su líder (Naasón Joaquín García), ¿no tendría que ya perder su registro como iglesia ante estas evidencias?, se le cuestionó.

"Tendría que revisarse. Hay, pues no sé, miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Entonces, lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante, y en todo caso, pues hacer la revisión por parte de Secretaría de Gobernación", respondió.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que se está haciendo la investigación sobre esta guardia secreta de la Iglesia del Mundo.

"Lo que hubo que fue público es esta detención de 38, creo que son, personas presuntamente ligadas a este grupo religioso que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la información", dijo.

"Hubo una detención de un lugar de entrenamiento hace unos días, dos días, se informó. Ahí se detuvieron a 38 personas y algunos de los que estaban ahí, todavía se sigue la investigación, estaban relacionados con este grupo religioso. Se siguen haciendo las investigaciones y por supuesto el Gabinete de Seguridad tiene que informar", agregó.

