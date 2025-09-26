Más Información
Ciudad Juárez, Chih. Cientos de militantes de Morena, esperan la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para presentar su informe dentro de la gira “La Transformación Avanza”.
El evento se realizará en el estadio Juárez Vive, donde desde las 6 de la mañana de hoy comenzaron a llegar cientos de personas de otros municipios de Chihuahua.
En el lugar hay desde militantes de Morena, así como empleados de gobiernos, estatales, municipales y federales, así como simpatizantes.
Se prevé que el mensaje de la presidenta se dé a las 13:15 horas de este viernes en el estado.
