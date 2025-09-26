Más Información

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Reportan desaparecida en CDMX a Angie Miller, modelo venezolana que estuvo con B-King, el músico colombiano que fue encontrado muerto en el Edomex

“Que aclare”; Sheinbaum pide a Adán Augusto López explicar 79 mdp supuestamente no declarados

Ciudad Juárez, Chih. Cientos de militantes de , esperan la llegada de la , en Ciudad Juárez, Chihuahua, para presentar su informe dentro de la gira “La Transformación Avanza”.

El evento se realizará en el estadio Juárez Vive, donde desde las 6 de la mañana de hoy comenzaron a llegar cientos de personas de otros municipios de Chihuahua.

En el lugar hay desde militantes de Morena, así como empleados de gobiernos, estatales, municipales y federales, así como simpatizantes.

Se prevé que el mensaje de la presidenta se dé a las 13:15 horas de este viernes en el estado.

