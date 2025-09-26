Más Información
Tras el apagón masivo registrado este jueves en varias entidades del sur del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el suministro eléctrico en Quintana Roo se encuentra restablecido en un 71 por ciento.
De acuerdo con un informe difundido en sus redes sociales, la mandataria detalló que, aunque la mayoría de los municipios ya cuentan con servicio, las zonas más turísticas aún presentan rezagos.
Según el reporte, Tulum, Bacalar, Chetumal, Holbox, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas y José María Morelos operan al 100 por ciento. En contraste, Playa del Carmen registra un avance del 51 por ciento, Cancún del 43 por ciento y Puerto Morelos apenas del 15 por ciento.
En total, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado reactivar el servicio en poco más de dos tercios de la entidad.
En una hora esperan restablecimiento de energía
Mientras tanto, Sheinbaum Pardo añadió que el Centro Nacional de Control de Energía que en una hora está previsto el restablecimiento del servicio eléctrico en toda la península de Yucatán.
"Gracias por su comprensión. Esperamos el informe oficial de CFE y Cenace para conocer la causa de esta falla", escribió en redes sociales.
