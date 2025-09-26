Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz.
Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón".
Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados", dijo.
La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán.
