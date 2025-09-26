Después del apagón masivo en estados del sur del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán.

En redes sociales, la mandataria federal informó que también se restableció la energía en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche.

Lo anterior se debió a una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en los estados mencionados.

CFE explica la causa del apagón

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que, junto con CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se restableció el servicio en los estados mencionados, horas antes detalló que la falla se debió a trabajos de mantenimiento.

"Derivado de trabajos de mantenimiento, se registró una falla en una línea de transmisión, afectando 9 centrales de operación que generan 2 mil 174 MW; el servicio eléctrico se vio afectado en Yucatán, Campeche y Quintana Roo e impactó en aproximadamente 2 millones de usuarios. Informo que la línea ya fue restablecida y en el transcurso de las siguientes horas se restablecerá al 100% la electricidad".

