Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Falla elevador y arde supermercado; en un mes, dos plazas de la alcaldía BJ han suspendido actividades por incidentes de seguridad

“El viernes nos fue del nabo, todo se inundó” dicen vecinos de El Marqués por lluvias atípicas en Querétaro

Washington. El presidente estadounidense, , aseguró, horas antes de celebrar una cumbre con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, que en Corea del Sur parece haber "una purga o una revolución", en aparente alusión a los procesos judiciales contra el destituido presidente conservador del país asiático, , y la ex primera dama .

"¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una purga o una revolución. No podemos permitir eso y hacer negocios allí. Hoy me reuniré con el nuevo presidente en la Casa Blanca", escribió Trump en su red social Truth Social.

El críptico mensaje coincide con los procedimientos abiertos contra Yoon por su declaración de la el pasado diciembre, lo que llevó a su destitución como jefe de Estado con el visto bueno del Tribunal Constitucional.

Si los tribunales que en la actualidad juzgan a Yoon estiman que cometió un , el exmandatario podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte, aunque Corea del Sur mantiene desde hace décadas una moratoria sobre la pena capital.

Por su parte, la exprimera dama está siendo juzgada por varios supuestos cargos por .

Después de que Yoon declarara la ley marcial y las autoridades anunciaran su detención, sus seguidores, que llegaron a asaltar el tribunal que aprobó su arresto, establecieron el movimiento MKGA (siglas en inglés de "Hacer a corea grande de nuevo"), grupo que ha expresado su enorme simpatía por Trump y su base ("Hacer a Estados Unidos grande de nuevo").

Trump ha declarado a su vez que las autoridades brasileñas han emprendido también una "caza de brujas" contra el expresidente , acusado de preparar un , y ha castigado al país latinoamericano con aranceles del 50%.

Por su parte, el gobierno de Lee Jae-myung, logró cerrar un acuerdo en agosto para que , país muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos, reciba un del 15%.

