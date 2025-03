Enjuiciarán a Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil; incluía un plan para envenenar a Lula da Silva

Río de Janeiro. El Tribunal Supremo de Brasil anunció este miércoles que enjuiciará al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2023.

Los cinco jueces del tribunal determinaron, por unanimidad, abrir un proceso penal contra Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado, en un intento por permanecer en el cargo después de su derrota electoral en 2022.

Los otros acusados en el caso son el teniente coronel Mauro Cid, los exministros Braga Netto (Defensa y Casa Civil), Augusto Heleno (Seguridad Institucional), Anderson Torres (Justicia), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), así como el excomandante de la Marina Almir Garnier y el exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, diputado federal.

El ponente, ministro Alexandre de Moraes, dijo que la participación de Bolsonaro en el intento de golpe quedó debidamente probada en la denuncia y citó como ejemplo la publicación de un proyecto de decreto que preveía la instalación del estado de excepción en el país.

"No hay duda de que Bolsonaro discutió un borrador del golpe", señaló el ministro.

El ministro Flavio Dino consideró que un intento de golpe de Estado que no causó muertos no puede considerarse de "menor potencial ofensivo. El golpe de Estado mata. No importa si es hoy, el mes que viene o unos años más tarde".

La decisión se produce luego de que el mes pasado, el procurador general de Brasil acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar un golpe de Estado que incluía un plan para envenenar a su sucesor y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y matar a un juez del Supremo Tribunal Federal.

El político de extrema derecha ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal.

Los cargos de golpe de Estado por sí solos conllevan una pena de hasta 12 años. Junto con otros delitos de los que se le acusa, Bolsonaro podría ser condenado a décadas de prisión si es declarado culpable.

Lee también Bolsonaro acusa a Corte Suprema de Brasil de cambiar normas para perjudicarlo legalmente; dice es "autoservicio institucional"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc