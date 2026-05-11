Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto someterse a sus evaluaciones médicas y dentales anuales el 26 de mayo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, informó la Casa Blanca el lunes.

El magnate republicano, que cumple 80 años en junio, asegura de manera constante, y sin que se le pregunte, que goza de buena salud física y mental.

Trump pasará por "las evaluaciones médicas y dentales anuales de rutina" como parte de su "atención regular de salud preventiva", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

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En octubre, Trump se sometió a su segundo chequeo médico de 2025. Posteriormente afirmó que una resonancia magnética realizada durante esa visita al hospital mostró que su salud cardiovascular era "excelente".

Trump es la persona de mayor edad que ha ejercido la presidencia de Estados Unidos. A menudo, ha aparecido con moretones en la mano derecha, a veces cubiertos con maquillaje.

La Casa Blanca ha atribuido las marcas a la aspirina que toma como parte de un régimen "estándar" de salud cardiovascular.

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