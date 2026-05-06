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La Casa Blanca presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento de casi 200 páginas que, aunque no menciona por nombre a Rubén Rocha Moya, sí coloca a México, a los cárteles mexicanos y a la cooperación bilateral en el centro de la política antidrogas de Estados Unidos. Carlos Pérez Ricart, analista y escritor, nos habla al respecto.
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