El presidente advirtió el domingo a las empresas extranjeras que obedezcan las leyes de Estados Unidos después de que más de 300 trabajadores surcoreanos fueran arrestados en una planta de baterías Hyundai-LG que se está construyendo en el estado sureño de Georgia.

"Por favor, respeten las leyes de inmigración de nuestra nación", publicó Trump en las . "Sus inversiones son bienvenidas, y los alentamos a que traigan LEGALMENTE a su gente muy inteligente (...) Lo que pedimos a cambio es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses", añadió.

Los más de 300 ciudadanos surcoreanos arrestados en la redada migratoria serán liberados y devueltos a su país, anunció el domingo temprano el gobierno de Corea del Sur.

El allanamiento tuvo lugar el jueves pasado en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción en Ellabell, estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos.

Según las autoridades norteamericanas, fue la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antinmigratoria impulsada por Trump.

La fábrica Metaplant America de Hyundai Motor Group, el 26 de marzo de 2025, en Ellabell, Georgia. Foto: Mike Stewart / AP
El operativo sorprendió a los funcionarios de Seúl, pero el jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung dijo el domingo que su gobierno ya acordó con Estados Unidos la liberación de los trabajadores.

La empresa LG Energy Solution indicó el sábado que del total de detenidos, 47 personas (46 surcoreanos y un indonesio) son empleados directos de la empresa y unos 250 empleados de subcontratistas, la mayoría surcoreanos.

Hyundai dijo el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera "empleado directamente" por la empresa.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos.

En julio, Seúl se comprometió a invertir 350 mil millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.

